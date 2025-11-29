Si vous avez toutes les bonnes réponses à ce test d'orthographe, vous surpassez un prof de français !

L'orthographe française est remplie de règles. Connaissez-vous bien celles qui concernent les accords pluriels des noms ? Testez-vous en quelques minutes.

Il n'est pas facile, même pour les Français, de connaitre toutes les règles d'orthographe de la langue de Molière. Des petites fautes peuvent rapidement se glisser dans les phrases. Si on se concentre sur les accords pluriels des noms, ce n'est pas si simple que cela en a l'air. Rajouter un "s" ne suffit pas.

Il faut penser aux exceptions, notamment avec les couleurs, les chiffres, les mots composés... Si vous avez toutes ces notions bien en tête, alors tentez votre chance à notre quiz. 10 questions, trois propositions de réponses à chaque fois... A vous de jouer ! Certaines questions sont difficiles, alors il faut bien se concentrer et ne pas répondre trop vite. Il n'y a pas de temps imparti.

Alors quel résultat avez-vous obtenu ? Si vous avez plus de 8/10, félicitations, vous êtes un bon rédacteur. Les accords pluriels des noms n'ont plus de secret pour vous. Si vous avez fait quelques fautes, profitez-en pour retenir les règles qui vous ont manqué. Pour ceux qui auraient moins de 5/10, il est temps de se replonger dans ses cours de français. N'hésitez pas aussi à faire passer ce test à vos proches, qui sait, ils ne seront peut-être pas meilleurs que vous.