Il existe un huitième continent englouti sous les flots

La Terre, aujourd'hui constituée de sept continents, aurait un huitième continent submergé. Des chercheurs sont parvenus à le cartographier.

Il y a 83 millions d'années, l'ancien supercontinent Gondwana s'est déchiré, une énorme partie de celui-ci a alors sombré sous les vagues en dérivant au loin. Ce morceau submergé, nommé Zealandia, serait considéré, selon certains géologues, comme le 8e continent de la Terre.

Aujourd'hui, environ 94% de ce continent de 4,9 millions de km² est submergé, masquant les détails de sa partie nord. Seules la Nouvelle-Zélande et les îles environnantes émergent de l'océan. Des chercheurs sont parvenus à a chever la cartographie des deux tiers nord de Zealandia. Dans une étude publiée dans Tectonics, le géologue Andy Tulloch de GNS Science et ses collègues ont créé une carte affinée de cette région. Pour y parvenir, ils ont utilisé des données géochimiques et isotopiques provenant d'échantillons de roches récemment dragués ainsi que des relevés sismiques.

Menées par Nick Mortimer, ces recherches ont consisté à draguer les deux tiers nord de la zone submergée, remontant à la surface des échantillons de roche, afin d'analyser la géochimie de la roche et de comprendre la composition sous-marine de Zealandia, rapporte Popular Mechanics. Ces échantillons ont été prélevés sur des sites de forage d'exploration et sur plusieurs sommets exposés de la Nouvelle-Zélande méridionale, tels que les îles Chatham et Antipodes. Les chercheurs ont ainsi remonté à la surface des grès à gros cailloux et à gros grains, des grès fins, des mudstones, des calcaires bioclastiques et des laves basaltiques datant de différentes périodes.

Certains de ces échantillons de roche sont aussi anciennes que les dinosaures. En effet, l es chercheurs ont découvert du grès datant d'environ 95 millions d'années, provenant du Crétacé supérieur, ainsi qu'un mélange de granite et de galets volcaniques datant jusqu'à 130 millions d'années, du Crétacé inférieur. Les basaltes, quant à eux, sont plus récents et datent de l'Éocène avec un âge estimé à environ 40 millions d'années. "Ce travail achève la cartographie géologique de reconnaissance en mer de l'ensemble du continent de Zealandia", ont déclaré les chercheurs, rapporte Science Alert.

L'analyse de la composition chimique de ces échantillons et d'autres indices géologiques, a révélé des similitudes dans les schémas avec la géologie de l'Antarctique occidental. Ces ressemblances suggèrent une subduction du bord de Zealandia il y a jusqu'à un quart de milliard d'années, à travers ce qui est maintenant le plateau Campbell au large de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande. Ce phénomène se produit lorsque deux bords de la croûte terrestre se heurtent, forçant l'un d'eux à s'enfoncer dans le manteau terrestre.

Il y a environ 79 millions d'années, à la fin du Crétacé, la poursuite du détachement de l'Antarctique a continué d'étirer la croûte de Zealandia jusqu'à ce qu'elle s'amincisse suffisamment pour se rompre, créant ainsi l'océan Pacifique. Un fait qui réfute "l’argument initial en faveur d’une faille de décrochement de type “Campbell”", expliquent Tulloch et son équipe dans leur article . "La Zélande et l’Antarctique présentent toutes deux d’importantes déformations internes."

Les chercheurs ont mis en évidence une variation de la direction d'étirement pouvant atteindre 65 degrés entre 100 et 80 millions d'années. Ce phénomène pourrait avoir permis un amincissement important de la croûte continentale. L'ensemble de ces résultats constituent une base solide pour une analyse plus détaillée de ce huitième continent caché.