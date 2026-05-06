C'est la personne de votre entourage à appeler en cas de stress, la science l'a démontré

Si vous êtes pris d'un coup de stress, un simple appel pourrait vous apaiser. Les scientifiques ont déterminé la personne à contacter et les effets biologiques sont immédiats !

Chaque personne traverse des périodes de stress, elles peuvent être soudaines et intenses, mais aussi durer très longtemps. Il n'est pas toujours évident de se calmer seul et de gérer cette émotion. Une étude de l'université du Wisconsin s'est intéressée à ce mécanisme biologique et a cherché à savoir quelle était la meilleure façon d'y remédier rapidement.

Un geste simple pourrait en fait tout changer : appeler un de ses proches. Cet échange aurait une réelle capacité d'apaisement. Le simple fait d'entendre cette voix familière a un effet sur le corps. L'étude s'est concentrée sur 64 filles âgées de 7 à 12 ans, qui ont été soumises à un stress lié à un exercice de mathématiques difficiles et à un discours à tenir devant des inconnus. Après cette épreuve, elles ont été divisées en quatre groupes : absence de contact, conversation face à face, conversation téléphonique et échange par messages.

Les scientifiques ont alors mesuré le taux de cortisol, l'hormone du stress, et d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la sérénité. Pour les personnes qui ont échangé à voix haute, le premier a baissé alors que le second a augmenté. Par message, aucune variation n'a été observée. C'est donc bien la voix qui joue un rôle et pas n'importe laquelle : celle de la mère.

Même si cette étude a été réalisée uniquement auprès de jeunes filles, la réponse à l'ocytocine étant plus forte chez les femmes, les scientifiques avancent qu'entendre la voix de sa mère apporte souvent un apaisement et un sentiment de sécurité, et ce quel que soit l'âge. C'est à la fois psychologique et biologique.

La voix aurait ainsi les mêmes propriétés qu'un câlin. "Les enfants qui ont eu la chance d'interagir avec leur mère ont eu pratiquement la même réponse hormonale, qu'ils aient eu une interaction en personne ou par téléphone", a commenté Leslie Seltzer, qui a dirigé la recherche. Cet effet s'est prolongé dans le temps, même une fois les enfants rentrés chez eux. Le résultat peut évidemment varier en fonction des relations familiales entretenues.

"Nous en concluons que le son rassurant d'une voix familière est responsable des différences hormonales observées et, par conséquent, que des différences similaires pourraient être constatées chez d'autres espèces utilisant la communication vocale", ajoutent les auteurs de l'étude.