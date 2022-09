Donald Trump : les détails d'une fraude fiscale massive, peut-il aller en prison ?

TRUMP. L'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, est accusé de fraude fiscale. Un rapport pointe du doigt les agissements du milliardaire, qui se serait en partie enrichi grâce à de fausses déclarations.

Donald Trump n'en finit plus d'être dans le collimateur de la justice aux Etats-Unis. Déjà empêtré dans l'affaire de l'assaut du Capitole, le Parlement américain, et de celle des documents classés secret défense retrouvés à son domicile, l'ancien Président est désormais visé par une plainte pour fraude fiscale. Le milliardaire est accusé d'avoir fourni de faux justificatifs auprès des banques notamment pour obtenir des prêts astronomiques et réaliser des plus-values à la revente. Pour le septuagénaire, c'est une nouvelle embûche dans sa route vers l'élection présidentielle de 2024, lui qui semble déterminé à vouloir se réinstaller dans le siège du bureau ovale, à la Maison blanche. Malgré une côte de popularité majoritairement défavorable auprès des Américains (53,2%), le magnat de l'immobilier jouit d'un soutien quasi-indéfectible de son camp politique, celui des Républicains. Ses ennuis judiciaires pourraient-ils lui barrer la route de sa tentative de retour au pouvoir ? Les dossiers sont épais…

Donald Trump accusé de fraude fiscale

Mercredi 21 septembre 2022, la procureure générale de l'Etat de New-York, Letitia James, a donné une conférence de presse pour annoncer l'engagement de poursuites pour fraude financière. "Le procès allègue que Donald Trump, avec l'aide de ses enfants Donald Trump Jr., Ivanka Trump et Eric Trump, et des cadres supérieurs de la Trump Organization (son entreprise, ndlr), a faussement gonflé sa valeur nette de milliards de dollars pour inciter les banques à prêter de l'argent à sa société à des conditions plus favorables que celles qui auraient autrement été offertes à l'entreprise", a-t-elle expliqué, précisant par ailleurs que la démarche avait pour objectif d'obtenir de meilleures assurances à des prix moindres mais également à décrocher des réductions d'impôts. Le rapport de 222 pages permet de mettre au jour que "de 2011 à 2021, M. Trump et la Trump Organization ont sciemment et intentionnellement créé plus de 200 évaluations fausses et trompeuses d'actifs sur ses états financiers annuels pour frauder les institutions financières."

Qu'est-il reproché à Donald Trump ?

Si le rapport évoque donc plus de 200 fraudes financières de Donald Trump, certaines sont iconiques car elles concernent des propriétés phares de l'ancien président américain :

Son domicile de Mar-a-Lago : située en Floride (sud des Etats-Unis), au bord de l'Atlantique, à une heure au nord de Miami, la résidence a été évaluée à 739 millions de dollars contre… 75 millions en réalité. L'écart serait lié au potentiel de développement résidentiel du terrain, idée finalement abandonnée par Donald Trump ;

Un triplex dans la Trump Tower sur la 5e avenue : sur l'une des artères les plus connues de New-York, Donald Trump a fait bâtir le siège de sa société, la Trump Tower. A l'intérieur, un triplex dont la surface déclarée a été… triplée : 2790m² annoncés contre 1020m² en réalité. De quoi faire grimper une estimation, farfelue, à 327 millions de dollars.

L'immeuble du 40 Wall Street : toujours à New-York, non loin de la bourse américaine, l'immeuble situé au 40 Wall Street est la propriété de Donald Trump. Selon l'enquête de la procureure générale de New-York, il a été évalué par un expert indépendant d'une banque à 220 millions de dollars en 2012, montant bondissant à… 735 millions de dollars en 2015, selon Donald Trump. La raison ? Des expertises ensuite faussées par un cabinet qui appliquait un taux de rendement locatif du bâtiment faussé et particulièrement élevé.

Un terrain de golf en Ecosse : l'affaire n'avait pas manqué d'être médiatisée. En 2020, Donald Trump ambitionnait d'étendre un golf situé dans un paisible village écossais, sur les bords de la mer du Nord. Un site qu'il avait fait évaluer à 327 millions de dollars en 2014. Un montant basé à 80% sur la valeur générée par la construction et la mise en location de 2500 maisons, alors qu'il n'avait obtenu un accord que pour moins de 1500 maisons.

Un terrain de golf en Floride : à quelques kilomètres au nord de sa résidence en Floride, Donald Trump a fait l'acquisition en 2012 d'un golf, moyennant 5 millions de dollars. Mais, un an plus tard, le nouveau propriétaire évaluait son bien à… 62 millions de dollars. Comment ? Aux Etats-Unis, les adhérents aux clubs de golf déposent un acompte d'adhésion (plusieurs milliers d'euros) qui doit être restitué au bout de 30 ans à l'adhérent. Cette manne financière représentait 41 millions de dollars. Donald Trump l'a inclue dans l'évaluation du golf alors qu'elle ne peut être groupée à la valeur du site. Par ailleurs, cette dernière a été surestimée en raison de l'utilisation de la marque "Trump".

Un ancien bureau de poste à Washington : le magnat de l'immobilier avait décroché en 2013 un bail pour exploiter l'ancien hôtel de Poste de la capitale américaine et le transformer en hôtel. Pour cela, il avait alors contracté un prêt de 170 millions de dollars auprès de la Deutsche Bank, accordée grâce à des documents frauduleux. Mais en 2022, il a revendu son bail pour 375 millions de dollars. Le bénéfice net empoché au cours de cette opération serait de 100 millions de dollars.

Que risque Donald Trump ? Peut-il aller en prison ?

Une plainte au civil a été déposée devant la Cour suprême de l'Etat de New-York par la procureure générale de l'Etat de New-York, Letitia James. Si la magistrate ne requiert pas de peine de prison à l'encontre de Donald Trump, elle réclame 250 millions de dollars de réparation, ainsi que les interdictions de gérer une société à son encontre et celles des enfants Trump, dans l'Etat de New-York, et de solliciter un prêt durant cinq ans dans ce même Etat.