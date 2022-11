Joe Biden : handicapé par le résultat des midterms ?

BIDEN. Le président américain pourrait perdre le pouvoir au Congrès à l'issue des midterms, ce 8 novembre 2022, face à la montée des Républicains. Les élections seront décisives pour la fin du mandat de Joe Biden et peut-être sa candidature en 2024.

Les résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis seront-ils sévères avec Joe Biden ? Le président américain n'est pas porté par les dernières dynamiques qui annoncent une perte de vitesse, voire la défaite du camp démocrate. Joe Biden aborde les midterms 2022 avec une faible côte de popularité comme c'est habituellement le cas à la moitié du mandat présidentiel mais le taux d'approbation dont profite le chef d'Etat est plus bas encore que celui de Donald Trump en 2018 notamment dans des Etats clefs qui sont sur le point de basculer dans le camp républicain. Une impopularité en partie due à la première moitié de son mandat frappée par la guerre en Ukraine mais aussi des difficultés économiques comme l'inflation galopante aux Etats-Unis ou l'augmentation en flèche du prix de l'essence. "Joe Biden est jugé "responsable" de ce qu'il se passe dans le pays, au niveau économique", souligne d'ailleurs Marin Fortin-Bouthot, chercheur et coordonnateur de l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand au Canada auprès de Linternaute.

Pour remporter les midterms 2022 ou au moins renverser la tendance, le président américain a donc misé sur sa discrétion avec une entrée en campagne tardive et éloignée des candidats démocrates dont certains "ne veulent pas explicitement s'associer au président" d'après le spécialiste. Joe Biden a aussi joué la carte résolument politique des programmes en s'emparant de la question du droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) mis à mal par les Républicains en juin dernier. Mais si la stratégie s'est avérée payante en début de campagne, le sujet a vite été balayé par la première préoccupation des Américains : leur portefeuille et l'inflation. Ce positionnement permettra-t-il aux Démocrates de s'assurer une majorité au Congrès américain ? Et à Joe Biden de s'assurer une fin de mandat plus évidente ?

Joe Biden et plus largement le camp démocrate peuvent difficilement être optimistes alors que les estimations et différentes analyses annoncent une perte de sièges au Congrès. Concernant la Chambre des représentants qui est entièrement renouvelée et où les Démocrates ont une très faible marge avec seulement huit sièges d'avance, il y a "à peu près 85% de chances que les Républicains l'emportent", selon Marin Fortin-Bouthot. En revanche, le match devrait être plus serré au Sénat où seul un tiers des sièges sont remis en jeu dont 22 acquis à des élus républicains. Avec un seul sénateur élu par Etat, la plus forte popularité des Démocrates (et non de Joe Biden) pourrait permettre au camp du Président de garder la main sur la chambre haute du Congrès.

Reste que perdre une seule des deux chambres rendrait la fin du mandat de Joe Biden difficile avec une cohabitation forcée entre Démocrates et Républicains. Et "si les républicains s'emparent des deux chambres du congrès, ça va être très difficile pour le Président de suivre son agenda législatif. Il pourrait donc être victime de cet immobilisme politique", résume Marin Fortin-Bouthot.

Pourquoi Joe Biden est-il en difficulté aux midterms 2022 ?

S'il est le président à avoir décroché le plus de voix des électeurs dans l'histoire de la présidentielle (plus de 81 millions – Obama en avait obtenu 69 en 2008 et 65 en 2012, 2e et 3e plus hauts totaux, Trump en ayant comptabilité un peu moins de 63), Joe Biden a perdu en popularité et avance fébrile vers les midterms 2022. Ce n'est qu'avec 42% d'opinions favorables que le président américain aborde le scrutin du 8 novembre et le Parti démocrate (gauche) qui détient le pouvoir pourrait pâtir de cette mauvaise image. Mais à quoi Joe Biden doit sa dégringolade dans l'opinion publique ? Depuis son arrivée à la Maison Blanche, "sa situation n'a fait que se dégrader" résume, auprès de Linternaute, Marie-Christine Bonzom, ancienne journaliste française aux Etats-Unis, chargée du suivi de la présidence. Entre crise du Covid et crise migratoire au Mexique suivies de la guerre en Ukraine, Joe Biden a tenté de gérer, dans le même temps, plusieurs dossiers chauds, sans parvenir à les résoudre, avant de trancher en faveur du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Un départ qui s'est déroulé dans le chaos total, un attentat ayant été perpétré à l'aéroport de Kaboul, tuant 13 soldats américains. Un épisode charnière dans le début de mandat de Joe Biden : depuis ce jour, l'homme de 79 ans doit gouverner un pays avec une majorité d'opinions défavorables, comme Obama et Trump avant lui.

Joe Biden éclipsé par Barack Obama lors des midterms 2022 ?

Compte tenu de sa faible popularité, Joe Biden a pensé bien faire en se tenant à l'écart de la campagne électorale des midterms. Le président américain n'est apparu en meetings qu'à la mi-octobre et s'est parfois tenu à distance des candidats, se privant même de déplacements dans quatre Etats pourtant clefs pour la victoire des Démocrates. Mais si le chef d'Etat a voulu se faire discret, la campagne avait besoin d'un leader et c'est à Barack Obama que la gauche américaine a fait appel. L'aisance et le talent oratoire de l'ancien chef d'Etat ont redonné du souffle à la campagne et ont ravivé les flammes qui menacent de s'éteindre face à la remontée de la droite conservatrice dans les sondages.

Joe Biden a toutefois pu souffrir de la comparaison avec la vivacité et la passion des discours de Barack Obama. Ces derniers mois, malgré ses nombreux déplacements, le président américain a eu l'air de s'enfermer dans une "bulle" déconnectée des préoccupations quotidiennes des Américains selon les mots de son prédécesseur démocrate.

Une erreur de stratégie électorale pour Joe Biden ?

La campagne des midterms ne s'est pas seulement jouée sur des personnalités mais aussi sur des sujets de société. Joe Biden et l'ensemble des candidats démocrates se sont emparés de la question brûlante de l'avortement, lequel a été mis à mal par les juges républicains de la Cour Suprême américaine qui a renversé le droit constitutionnel à l'IVG, le 24 juin 2022. Face à la colère et la révolte provoquées par la décision juridique, l'angle d'attaque démocrate était tout trouvé : défendre l'avortement et promettre de "graver dans le marbre Roe v. Wade (le nom de l'arrêt garantissant l'accès à l'IVG, ndlr) une bonne fois pour toutes" tout en dénonçant la politique des Républicains.

Mais en mettant l'accent quasi exclusivement sur l'avortement, Joe Biden est les Démocrates ne sont-ils pas passés à coté des élections ? La réponse est "oui" selon Marin Fortin-Bouthot. Notamment parce qu'au cours de la campagne les questions économiques liées au pouvoir d'achat, au prix de l'essence et plus généralement à l'inflation, qui a grimpé de 8,2% sur un an au mois de septembre, ont pris le dessus. "L'avortement et les questions sociales sont des enjeux importants mais la question économique est centrale car tous les Américains sont sujets au prix de l'essence. Beaucoup d'entre eux sont serrés dans leur finances. C'est une question plus concrète. On a l'impression que, d'un côté, les républicains mettent en avant les enjeux économiques et les démocrates les enjeux sociaux. Cette stratégie s'est essoufflée", analyse le chercheur.

Joe Biden, candidat à la présidentielle américaine en 2024 ?

Alors qu'il s'apprête à fêter ses 80 ans, le 20 novembre, Joe Biden a évoqué le 22 octobre son "intention" d'être candidat à un nouveau mandat présidentiel en 2024. Une décision qui n'est pas encore officiellement prise mais sur laquelle Joe Biden a déjà une idée précise et se donne le temps de la confirmation. Le président américain qui détient déjà le record du chef d'Etat américain le plus âgé assure avoir le soutien de sa femme pour se présenter à un second mandat : "Ma femme pense que nous sommes en train de faire quelque chose de très important et que je ne devrais pas m'en détourner", a-t-il sur la chaîne MSNBC le 22 octobre. Mais plus que le soutien de son épouse, c'est la santé de Joe Biden qui pose des questions sur sa possible candidature dans deux ans.

Si le Démocrate confirme son intention de se présenter en 2024, il y a de fortes chances pour qu'il croise un ancien adversaire en la personne de Donald Trump qui a lui aussi évoqué sa "très probable" candidature. A noter qu'avant de se lancer dans la course à la présidentielle, Joe Biden devra de nouveau passer par des primaires démocrates.

Quel est l'état de santé de Joe Biden ?

Joe Biden a rythmé la première moitié de son mandat par des gaffes en tout genre lors de discours ou de représentations publiques. Si certaines ont surtout suscité des sourires, d'autres ont posé la question de la santé de Joe Biden. Ces derniers mois, plusieurs sorties du président américain se sont faites remarquer : une adresse à une élue décédée cet été lors d'une conférence tenue le 28 septembre ou plus récemment les confusions répétées entre la guerre en Ukraine et celle en Irak réitérées au début du mois de novembre pendant un discours en Floride. Si des étourderies peuvent arriver, toutes ces erreurs réunies semblent traduire aux yeux de certains électeurs et commentateurs politiques la santé fragile de Joe Biden.

Une théorie alimentée par un autre épisode survenu dans le cadre privé fin octobre dans le jardin de la Maison Blanche au sein duquel le président se serait momentanément perdu selon le journaliste Benny Johnson. Mais si certains osent parler de démence sénile, la politologue franco-américaine Nicole Bacharan, interrogée sur RTL le 28 octobre juge qu'il est trop tôt pour y penser : "Le fait que ce soit un homme vieillissant et fatigué, cela préoccupe tout le monde, de là à dire qu'il est sénile et qu'il ne maîtrise plus sa pensée, je pense que quand même, on n'a pas assez d'éléments pour le dire".