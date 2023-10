L'administration Biden lance une alerte urgente qui s'applique au monde entier

C'est la première fois de l'année que les Etats-Unis émettent une alerte aussi urgente et surtout qu'elle s'applique partout dans le monde.

"En raison de la montée des tensions dans divers endroits du monde, la possibilité d'attaques terroristes, de manifestations ou d'actions brutales contre les citoyens et les intérêts américains, le Département d'État conseille aux citoyens américains à l'étranger de faire preuve de prudence accrue," peut-on lire dans un avertissement spécial publié par l'administration américaine en fin de semaine dernière. Le Département d'État recommande aux Américains d'être particulièrement vigilants dans les lieux fréquentés par les touristes. Un avertissement similaire avait été émis en août 2022, suite à l'assassinat du leader d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, par les Américains.

Depuis quelques jours, la plupart des pays occidentaux ont publié des avertissements pour leurs citoyens désireux d'aller à l'étranger. Le Ministère des Affaires Étrangères espagnol a ainsi demandé aux Espagnols d'éviter trois zones spécifiques : le Liban, certains endroits en Jordanie, et les régions d'Égypte non classées comme touristiques. Il conseille de reporter tout voyage non essentiel au Liban et déconseille de se rendre au sud du fleuve Litani. Pour la Jordanie, le Ministère des Affaires Étrangères conseille de voyager avec prudence et de s'abstenir de se rendre dans les zones frontalières. Pour l'Égypte, il est déconseillé de visiter la région frontalière entre ce territoire et l'Égypte, ainsi que toute la partie nord du Sinaï. Les voyages en Égypte sont déconseillés, sauf pour les zones et centres touristiques suivants : Le Caire, Alexandrie et El Alamein (côte nord de la Méditerranée), Louxor, Assouan, La côte africaine continentale de la mer Rouge, Sharm el Sheikh.

Le gouvernement canadien a lui aussi émis des avertissements à destination de ses voyageurs. Il déconseille l'ensemble du Moyen-Orient. Mais il rajoute d'autres pays plus surprenants. Les Emirats Arabes Unis, dont Dubai par exemple, qui pourraient être victimes d'attaques de drones et de missiles. La Tunisie est également fortement déconseillée suite à un risque accru d'attaques terroristes dans diverses régions. Des zones comme le gouvernorat de Kasserine et le mont Mghila sont particulièrement dangereuses en raison des opérations antiterroristes en cours. Les frontières avec l'Algérie et la Libye présentent des risques accrus d'enlèvements et d'utilisation d'engins explosifs improvisés (EEI). Enfin, les Canadiens alertent à propos de la Turquie qui est confrontée à des menaces provenant à la fois de groupes terroristes nationaux et internationaux, avec de nombreuses attaques signalées à travers le pays. Bien que la majorité aient eu lieu dans le sud et l'est, des grandes villes comme Istanbul et Ankara n'ont pas été épargnées. Les cibles incluent souvent les installations militaires turques, les sites touristiques, les centres de transport public, les discothèques, les aéroports et d'autres zones à forte affluence piétonnière.

Le ministère des affaires étrangères français a également émis des alertes concernant la Jordanie et le Liban. Il recommande aux Français désireux de voyager de consulter les "Conseils aux voyageurs" diffusés sur son site et de vérifier pour chaque destination sur son site si une alerte a été émise.