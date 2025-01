Trêve Israël - Hamas : "Ce n'est pas un accord de paix", une menace exprimée peut tout changer

L'accord de trêve entre le Hamas et Israël doit mettre en place un calendrier précis pour arriver à la fin de la guerre. Pour l'heure, la paix n'est pas encore actée.

Plus de 15 mois après le début de la guerre à Gaza, un accord de trêve a été approuvé ce mercredi par le Hamas et Israël. Une première depuis le seul et unique cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne en novembre 2023. Il avait duré une semaine et permis à l'époque l'échange de prisonniers du Hamas contre des otages israéliens. Ce nouvel accord de cessez-le-feu doit entrer "en vigueur le [dimanche] 19 janvier", a annoncé mercredi soir le Premier ministre du Qatar lors d'une conférence de presse.

Outre la trêve, l'accord comporte également un point portant sur l'échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens, le Hamas et son allié du Djihad islamique étant "parvenus entre eux à un accord", a salué une source proche des négociateurs réunis à Doha, comme le relaie Le Parisien. "Nous avons un accord sur les otages au Moyen-Orient. Ils seront libérés sous peu, merci !" avait dans la foulée de l'annonce réagi le président élu Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Mais attention, le protocole prévu par cet accord de trêve n'acte pas la fin définitive des combats. C'est ce que rappelle très bien ce jeudi David Khalfa, co-directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient, sur BFMTV. Pour ce dernier, tout s'est accéléré du fait de "la configuration politique américaine, avec l'arrivée de Trump au pouvoir et les pressions exercées par lui et son émissaire sur Netanyahou et sur le Hamas". Et ce qui a été obtenu dans la précipitation, dans ces circonstances, demeure fragile. "Ce n'est pas un accord de paix, c'est une suspension des hostilités", explique cet expert.

Ce mercredi, le bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, affirme même que le Hamas s'est "retiré de certains accords" et crée une "crise" de dernière minute sur la libération des otages. "Le Hamas revient sur les accords et crée une crise qui empêche un accord". "Le gouvernement ne se réunira pas tant que les médiateurs n’auront pas notifié à Israël que le Hamas a accepté tous les éléments de l’accord", a-t-il ajouté.

Mercredi soir, le principal négociateur du Hamas, Khalil al-Hayya, a d'ailleurs averti : "Nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas", au sujet des "souffrances" infligées aux Palestiniens. En parallèle, un ministre israélien d'extrême droite a lui estimé que "l'accord qui sera présenté au gouvernement est un accord mauvais et dangereux pour la sécurité de l'État d'Israël" et a prévenu que les ministres de son parti ne comptaient pas voter en faveur de celui-ci alors que l'accord doit être validé jeudi par le gouvernement israélien.

Le président du Parlement iranien, Mohammad-Bagher Ghalibaf a estimé de son côté que l’accord "a empêché le régime sioniste d’atteindre son objectif stratégique", et a formulé une menace très explicite pour le gouvernement Netanyahou, appelant à une "action pour punir le régime criminel et guérir les blessures de la nation palestinienne". Cette position peut rendre tout espoir d'accord de paix caduque : les milices qui dépendent de l'Iran pourraient être amener à conduire des actions contre le gouvernement israélien dans les plus prochaines semaines, ce qui viendrait annihiler toute chance d'accord de paix durable. Il s'agit de la plus grande menace sur l'espoir qui est né le 15 janvier.

Ce que contient cet accord de trêve

Lors de sa conférence de presse, le Premier ministre qatari a révélé que l'accord conclu comportait trois phases. La première consistera à positionner les troupes israéliennes le long de la frontière de Gaza, "ce qui permettra un échange de prisonniers, aux personnes déplacées de retrouver leur logement et facilitera aussi le transfert de personnes blessées pour pouvoir suivre des traitements", a détaillé Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani.

"Une livraison d'aide humanitaire partout dans la bande de Gaza permettant l'entrée d'équipements de première nécessité notamment pour les personnes déplacées qui ont perdu leur logement à la suite de la guerre, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux, centres de santé et autres" sont également au programme de cette première phase. Les phases deux et trois restent floues à ce stade. Elles "seront finalisées lors de la mise en œuvre de la première phase", a indiqué le Premier ministre.

33 otages libérés au compte-gouttes durant les 42 prochains jours

Concernant les otages, 33 devraient être remis aux autorités israéliennes lors d'une première phase qui verra aussi la libération d'un millier de prisonniers palestiniens aujourd'hui détenus dans les geôles de l'État hébreu. Du côté des otages, "des femmes civiles [...], des enfants, des personnes âgées, des malades civils et des blessés", selon le Premier ministre qatari, seront libérés en priorité par le Hamas. De premières libérations sont espérées à compter de dimanche ou lundi. Une libération au compte-gouttes est toutefois prévue. La première phase de l'accord s'étendant sur 42 jours, la chaîne israélienne N12 affirme que 19 des 33 otages seront libérés au cours des 35 premiers jours par groupe de trois ou quatre personnes. Les 14 otages restants seront remis aux autorités israéliennes au cours de la dernière semaine.

En parallèle de ces échanges, ce sont quelque 600 camions d'aide humanitaire qui seront autorisés à rentrer, sans gêne de la part des Israéliens, dans la bande de Gaza pour venir en aide à la population palestinienne particulièrement affectée par les combats qui font rage depuis octobre 2023 et la riposte de l'État hébreu contre le Hamas après l'attaque du 7 octobre. Les soldats israéliens seront donc invités, durant cette trêve, à se retirer petit à petit de l'enclave palestinienne. Le départ de l'armée israélienne de certains points stratégiques, comme le corridor de Netzarim (centre de la bande de Gaza) et de certains endroits du corridor de Philadelphie (entre l'enclave palestinienne et l'Égypte), serait prévu. À noter enfin que durant cette première phase, des négociations auront lieu, avec comme objectif la libération des derniers otages, à savoir pour la plupart des soldats israéliens.

Les hauts responsables de l'État hébreu doivent pour leur part encore signer définitivement l'accord. Des questions restent "à régler", a fait savoir le bureau du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Sans surprise, la communauté internationale s'est rapidement réjouie de la nouvelle. Le président américain, Joe Biden, s'est dit "ravi". "Après quinze mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ohad", a réagi Emmanuel Macron sur X, tout en soulignant : "L'accord doit être respecté. Les otages, libérés. Les Gazaouis, secourus. Une solution politique doit advenir."