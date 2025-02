Droits de douane : le Mexique, le Canada et la Chine ripostent

Les États-Unis imposent des droits de douane particulièrement élevés au Mexique, au Canada et à la Chine depuis le 1er février. Donald Trump souhaite faire pression sur ces pays pour lutter contre l'immigration illégale et le trafic de drogue. Mais leurs gouvernements respectifs lancent leur riposte.

Donald Trump a entamé une guerre commerciale avec ses trois principaux partenaires commerciaux : la Chine, le Mexique et le Canada. Selon lui, c'est en faisant pression sur ces trois pays que le trafic de drogue et l'immigration illégale aux États-Unis pourront cesser. Il accuse la Chine de ne pas lutter activement contre l'exportation des composants qui permettent de fabriquer certaines drogues, principalement le Fentanyl. Le Mexique est accusé d'accointance avec les groupes de narco-trafic qui font passer cette drogue vers les États-Unis, et de laisser se faire l'immigration illégale. Quant au Canada, il est accusé de laisser se développer la fabrication de drogue sur son territoire. 25% de droits de douane ont donc été imposés sur les produits provenant du Canada et du Mexique, et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois.

Mais ces trois pays n'ont pas prévu de se laisser faire. Le Canada a déjà amorcé sa riposte, et le Mexique et la Chine s'apprêtent à en faire de même. La guerre commerciale est déclarée entre les quatre pays.

La riposte du Canada

Au lendemain de cette annonce de hausse des droits de douane, le Canada a réagi en imposant des règles similaires pour les produits américains. Car si le Canada profite de ses exportations vers les États-Unis, l'inverse se vérifie aussi. Les oranges, le bourbon, et même certains vêtements sont exportés vers le Canada, ce qui dégage beaucoup de richesse pour les États-Unis. Comme l'a annoncé le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, le Canada va donc taxer les jus de fruits, les meubles, les chaussures, le vin, le bourbon, les équipements sportifs… à hauteur de 25% "pour un total de 155 milliards de dollars canadiens", soit 102 milliards d'euros.

Justin Trudeau a également appelé les citoyens américains à l'unité en privilégiant la consommation de produits canadiens à la place de produits américains.

La riposte du Mexique

Le Mexique a d'ores et déjà annoncé qu'il répliquait aussi contre les États-Unis. Sur X, la présidente Claudia Sheinbaum a d'abord rejeté les accusations d'accointance du gouvernement avec des groupes criminels, les qualifiant de calomnies. Elle appelle également les États-Unis à prendre des mesures pour combattre le trafic de drogue sur leur territoire.

Concernant la riposte commerciale, rien n'est encore fait. Pour autant, Claudia Sheinbaum a annoncé qu'elle avait donné l'ordre de mettre en application un plan pour protéger les intérêts économiques du pays, sûrement avec des tarifs douaniers.

La riposte de la Chine

Pékin s'est également "opposé fermement" aux nouveaux droits de douane américains, affirmant qu'il n'y avait "pas de vainqueurs" possibles dans une guerre commerciale. Des mesures "correspondantes" sont promises à Washington pour "résolument protéger les droits et intérêts" chinois, rapporte RFI. De plus, la Chine a annoncé, via son ministère du Commerce, qu'elle allait déposer une plainte contre les États-Unis auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).