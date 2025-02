"Le Canada doit devenir notre 51ᵉ État" : Donald Trump insiste sur sa volonté de voir le Canada rejoindre les États-Unis

Au lendemain de l'imposition de droits de douane sur les produits importés du Canada, Donald Trump réitère ses propos et assure que le pays doit devenir le 51ème État.

Donald Trump regarde en direction du Canada depuis plusieurs semaines. Il a commencé par affirmer que le Canada devait devenir le 51ᵉ État des États-Unis, puis il a imposé des droits de douane de 25% sur leurs produits importés. Au lendemain de cette attaque qui a tout d'une guerre commerciale, menée également contre le Mexique et la Chine, Justin Trudeau a assuré que les mêmes droits de douane seraient appliqués aux produits importés des États-Unis vers le Canada.

Après cette riposte, Donald Trump offre la possibilité de faire machine arrière, avec une proposition qui semble pourtant peu probable. Sur son réseau social Truth, il a écrit, dimanche 2 février, quelques heures après les annonces de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien : "Le Canada doit devenir notre 51ᵉ État", ce qui impliquerait, selon lui, "des impôts bien plus faibles et une protection militaire bien meilleure pour les Canadiens - ET PAS DE DROITS DE DOUANE", rapporte BFMTV.

Un vœux réalisable ?

Donald Trump ne cache pas sa volonté de voir le Canada rejoindre son pays. Mais le Canada est un pays à part entière, d'autant plus qu'il est membre du Commonwealth, une organisation intergouvernementale composée de 56 États membres, dirigée par le roi Charles III d'Angleterre. Il paraît donc peu probable que le Canada quitte cette organisation, à laquelle il participe activement en ayant, par exemple, versé 14,14 millions de dollars entre 2023 et 2024, devenant le deuxième plus gros donateur du Commonwealth.