Guerre en Ukraine : Trump, en colère, annonce "la chute" de la Russie

08:51 - Des frappes, mais plus de négociation : Trump "n'aime pas ça du tout"

Non seulement de mettre en garde la Russie, Donald Trump a dénoncé les frappes lancées par la Russie sur l'Ukraine ces derniers jours. "Je ne suis pas satisfait de ce que fait Poutine. Il tue beaucoup de gens. Il envoie des roquettes sur des villes et tue des gens, et je n’aime pas ça du tout. Nous sommes en pleine discussion et il envoie des roquettes sur Kiev et d’autres villes. Je n’aime pas ça du tout", a déclaré le président américain après, entre autre, une attaque aérienne massive ayant fait au moins 13 morts dimanche matin.