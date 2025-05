Le chef du Hamas annoncé mort, ce que cela change pour Israël

Le Premier ministre israélien a annoncé, mercredi 28 mai, la mort de Mohammed Sinouar, présenté comme le chef du Hamas à Gaza.

S'agit-il d'un revirement dans la guerre à Gaza ? Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a annoncé, mercredi 28 mai, la mort de Mohammed Sinouar, considéré comme le principal chef militaire du Hamas à Gaza. Il était également le frère de Yahya Sinouar, cerveau des attentats du 7 octobre 2023 contre Israël, qui avait été tué en octobre 2024 par l'armée israélienne. "Nous avons éliminé Mohammed Sinouar", a déclaré le dirigeant israélien lors d'une session plénière du Parlement ce mercredi. Des médias israéliens ont indiqué que Mohammed Sinouar avait été visé lors d'une frappe sur l'hôpital de Khan Younès le 13 mai. Le Hamas n'a pas réagi à cette annonce, indique Euronews.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a dit avoir "frappé des dizaines de cibles dans la bande de Gaza" au cours des dernières 48 heures, comme des lieux de stockage d'armes ou des postes de missiles antichars. L'État hébreu a promis de prendre le contrôle de l'ensemble de la bande de Gaza et de détruire le Hamas. Il demande aussi la libération des 58 otages israéliens toujours détenus par le Hamas et qui avaient été enlevés le 7 octobre 2023 lors des attentats qui ont mené à cette guerre. Lors de cet assaut, les militants du mouvement islamiste palestinien avaient tué environ 1200 personnes, pour la plupart des civils, et en avaient enlevé 251. En réponse, l'offensive israélienne a tué au moins 54 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas.

L'offensive israélienne se poursuit

L'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza. La mort en octobre 2024 de Yahya Sinouar, précédent chef du Hamas qui avait été remplacé par son frère, n'avait pas mis fin aux bombardements et aux raids dans l'enclave palestinienne. Selon un diplomate palestinien, cité par franceinfo, le mouvement islamiste palestinien possède des chefs interchangeables, dont le renouvellement est intégré dans le fonctionnement de l'organisation. Un nouveau chef du Hamas devrait donc être nommé dans les prochains jours, soutenant une ligne aussi radicale que la précédente. Ainsi, la direction de la branche armée du Hamas devrait revenir à Ezz al-Dine Haddad, qui supervisait les opérations militaires du groupe islamiste dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué L'Indépendant.

Lors d'un discours mercredi 21 mai, le Premier ministre israélien a dit être "prêt à un cessez-le-feu temporaire" pour libérer les otages israéliens. Selon lui, 20 des 58 otages retenus à Gaza sont toujours en vie. Toutefois, il a réaffirmé que l'armée israélienne contrôlerait "toute la bande de Gaza", à la fin de l'offensive, a souligné RFI. "À la fin de cette opération, l'ensemble de la bande de Gaza sera sous contrôle sécuritaire israélien et le Hamas sera totalement vaincu", a assuré Benyamin Nétanyahou.