Elon Musk a menacé Donald Trump vendredi 6 juin de mettre le vaisseau spatial Dragon hors de service. Une manœuvre qui pourrait bien avantager la Russie.

Le ton monte entre le président Donald Trump et le multi-milliardaire Elon Musk. Ce dernier a menacé ce vendredi 6 juin de mettre le vaisseau spatial Dragon, seul véhicule capable de transporter des astronautes vers l'ISS depuis les États-Unis, hors de service. Une manœuvre qui pourrait bien avantager la Russie. En 2006, l'entreprise aérospatiale SpaceX remporte un contrat pour construire une capsule alors appelée du nom de "Magic Dragon". Il s'agit d'un ferry spatial qui a pour destination la station spatiale internationale (ISS). Toutefois, à cette époque, le vaisseau est loin d'être encore prêt. Et pour les équipes d'astronautes américains, c'est le début de l'utilisation du véhicule spatial russe Soyouz pour se rendre sur l'ISS. Cette période s'étale de 2011 à 2020, comme le raconte le Huffpost. Au cours de ces années, 19 missions spatiales américaines vont avoir recours à la technologie russe pour se rendre dans l'espace. Au total, 37 astronautes vont utiliser le transporteur russe pour accéder à l'ISS.

Aujourd'hui, cette période de presque une décennie revient à l'ordre du jour, en particulier avec la nouvelle menace d'Elon Musk. Si le multi-milliardaire décide d'aller au bout de ses promesses, une nouvelle phase de dépendance à la technologie spatiale russe par les États-Unis pourrait advenir.

La deuxième option des États-Unis… encore non opérationnelle

Une capsule spatiale américaine pourrait se substituer à Dragon dans le cas où Elon Musk passerait de la parole aux actes. Il s'agit du Boeing Starliner. Toutefois, cette technologie made in USA n'est pas encore opérationnelle et la capsule Dragon de SpaceX la détrône très largement. Avec un diamètre de quatre mètres et une hauteur de huit mètres, Dragon est capable de transporter jusqu'à sept passagers, comme l'indique le site Internet de l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk. Actuellement, il est bien le seul vaisseau américain capable de ramener des quantités aussi importantes de fret sur Terre avec ses 37 m³ de stockage. Une domination qui a trouvé son parachèvement en mars 2025 rappelle Ouest France, lorsqu'une capsule Dragon est envoyée à la rescousse de deux astronautes de la Nasa bloqués sur l'ISS. Ils étaient partis en juin 2024 à bord du Starliner de Boeing. Ils sont restés coincés neuf mois dans l'espace à cause de défaillances techniques sur la capsule. À la suite de cet échec, le prochain vol d'une capsule Boeing Starliner n'est désormais pas attendu avant fin 2025. Quoi qu'il en soit, la situation pourrait faire les affaires de la Russie.