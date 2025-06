Gaza : Israël ordonne au navire avec Greta Thunberg et Rima Hassan de faire demi-tour

Le navire humanitaire à destination de la bande de Gaza a annoncé samedi 7 juin avoir atteint les côtes d'Égypte et continuer de se diriger vers Gaza. À bord du navire se trouvent l'activiste Greta Thunberg et l'eurodéputée Rima Hassan.

Israël Katz, ministre israélien de la Défense, a annoncé dimanche 8 juin avoir ordonné à l'armée d'empêcher l'arrivée d'un navire humanitaire sur les côtes de la bande de Gaza, actuellement dévastée par la guerre entre Israël et le Hamas. À bord du bateau se trouve une dizaine de personnes dont l'activiste écologiste Greta Thunberg et l'eurodéputée Rima Hassan. D'après une information publiée sur le site de BFMTV, le ministre israélien a déclaré dans un communiqué de son bureau : "J'ai donné pour instruction à Tsahal d'empêcher le navire Madleen d'atteindre Gaza. À Greta l'antisémite et à ses compagnons, porte-voix de la propagande du (mouvement islamiste palestinien) Hamas, je dis clairement : faites demi-tour car vous n'arriverez pas à Gaza".

Samedi 7 juin, les organisateurs de l'expédition à bord du Madleen avaient expliqué se trouver près des côtes égyptiennes et se rapprocher de la bande de Gaza.

Le voilier est parti le 1er juin depuis la Sicile

Le voilier était parti depuis la Sicile le 1er juin dernier en direction de Gaza dans l'objectif d'apporter de l'aide humanitaire et de "briser le blocus israélien" imposé au territoire palestinien, selon les termes des organisateurs. Le ministre israélien de la Défense , de son côté, a insisté fermement sur l'objectif de l'État hébreu : "L'État d'Israël ne permettra à personne de briser le blocus maritime de Gaza, dont l'objectif principal est d'empêcher le transfert d'armes au Hamas, une organisation terroriste meurtrière qui détient nos otages et commet des crimes de guerre".

Depuis le 7 octobre 2023, la guerre à Gaza fait rage entre le Hamas et Israël. Elle a entraîné la mort de 1 218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles. 55 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza selon les autorités israéliennes. Côté palestiniens, plus de 54 772 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans la campagne de représailles militaires israéliennes selon des données du ministère de la Santé du Hamas et jugées fiables par l'ONU.