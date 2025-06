Une caravane de la solidarité pour Gaza, le convoi peut-il atteindre son but ?

Un convoi porté par le collectif citoyen Soumoud est parti de Tunisie lundi vers Gaza en vue de briser le blocus israélien sur l'enclave et d'acheminer des aides humanitaires.

Des centaines de militants pro-palestiniens ont organisé un convoi d'aide humanitaire à destination de Gaza. Des dizaines de bus et une centaine de voitures sont partis de Tunisie lundi dans l'espoir de briser le blocus israélien. Cette caravane Soumoud (qui signifie "résistance" en arabe, du nom du collectif citoyen tunisien qui a initié le mouvement) a toutefois été arrêtée en Libye. "La caravane a été empêchée de passer à l'entrée de la ville de Syrte", a expliqué l'un des organisateurs, le Tunisien Wael Naouar, dans une vidéo sur Facebook.

"Jusqu'ici nous ne savons pas si nous allons passer ou non", a-t-il précisé. Il a assuré que la caravane ne reviendrait pas en arrière. Des tentes ont été plantées sur la route et les véhicules sont à l'arrêt, comme on peut le voir sur la vidéo.

Pourquoi ce blocage ? Lors de son passage à Tripoli, capitale libyenne, la caravane a été accueillie par une foule de sympathisants. Selon RFI, ils étaient plus de 1000 à rouler vers Gaza. Le Premier ministre du pays avait même salué cet accueil chaleureux : "C'est un exemple supplémentaire de l'engagement et de la générosité du peuple libyen en faveur de la population de Gaza assiégée et attaquée", est-il écrit dans un communiqué. Mais à Syrte, dans l'est de la Libye, c'est le maréchal Khalifa Haftar qui est aux manettes, un rival du gouvernement de Tripoli.

L'Égypte, un obstacle difficile à franchir

Ce blocage à Syrte ne sera pas le seul problème que devra surmonter la caravane pour arriver à Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a demandé mercredi aux autorités égyptiennes de bloquer le convoi. "J'attends des autorités égyptiennes qu'elles empêchent l'arrivée de manifestants djihadistes à la frontière israélo-égyptienne et qu'elles ne les autorisent pas à se livrer à des provocations ou à tenter d'entrer dans la bande de Gaza, un acte qui mettrait en péril la sécurité des soldats (israéliens) et qui ne sera pas autorisé", a-t-il affirmé. Si l'Égypte souhaite la levée du "siège de Gaza", elle a toutefois annoncé que tout acte de délégation étrangère pro-palestinienne sur son territoire devait obtenir une "autorisation préalable". De quoi compliquer les choses.

D'autant que les autorités égyptiennes semblent déjà interférer avec des actions humanitaires à destination de Gaza. Selon une enquête de Blast, des participants d'une marche pacifique vers la bande de Gaza sont retenus, expulsés ou interrogés au Caire. "Un responsable de la délégation française pour la Marche affirme que les autorités égyptiennes arrêtent presque systématiquement les ressortissants français, faute de disposer d'une liste officielle des participants. Des descentes de police ont également eu lieu dans plusieurs hôtels du centre du Caire, où des membres des délégations séjournaient", explique le média.

La caravane Soumoud parviendra-t-elle à arriver en Égypte, puis à Gaza ? Selon Ghassen Henchiri, un porte-parole du convoi cité dans Sud-Ouest, des négociations sont en cours avec Le Caire en vue d'autorisations d'entrée. Dans sa vidéo, Wael Naouar a demandé aux Libyens d'apporter de l'eau aux participants du convoi, en raison de la chaleur.