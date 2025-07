Reprise de l'aide humanitaire à Gaza : Israël annonce une "pause tactique" partielle dans ses opérations militaires

De 10 h à 20 h tous les jours, l'armée israélienne va mettre en pause ses opérations militaires pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza.

"En ce moment même, d'énormes convois de secours jordaniens se dirigent vers Gaza", a annoncé l'agence de sécurité de Jordanie. Sur une vidéo, on voit une file de camions chargés de palettes, rapporte The Guardian. Cette aide a été permise après qu'Israël a annoncé dimanche 27 juillet rétablir la circulation des convois d'aides humanitaires des Nations Unies à destination des Gazaouis.

L'État hébreu a également déclaré mettre en place des "pauses tactiques" dans les zones densément peuplées et où "l'armée israélienne n'opère pas : Al-Mawasi, Deir Al-Balah et la ville de Gaza". "La pause sera observée de 10 h 00 à 20 h 00 (7 h à 17 h GMT)" à partir de ce dimanche, "tous les jours jusqu'à nouvel ordre". L'armée de l'État hébreu a indiqué que des "couloirs permanents" seraient mis en place "de 6 h à 23 h pour permettre le passage en toute sécurité des convois de l'ONU et des organisations d'aide humanitaire qui livrent et distribuent de la nourriture et des médicaments à la population de la bande de Gaza".

Des Palestiniens attendant l'aide humanitaire tués par des tirs israéliens

Israël était sous pression internationale pour débloquer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a dénoncé le manque de nourriture conduisant au début d'une famine. Emmanuel Macron a aussi pointé dimanche le "risque de famine" dans la région. Ce déblocage intervient donc après des discussions avec les Nations unies et des ONG, a indiqué Israël. Samedi, l'État avait aussi annoncé la reprise du parachutage d'aide dans la bande de Gaza. Une réponse jugée inefficace par l'UNRWA, puisque les largages "sont coûteux, inefficaces et peuvent même tuer des civils affamés".

"L'armée israélienne continuera à soutenir les efforts humanitaires parallèlement aux manœuvres et aux opérations offensives en cours contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza, afin de protéger les civils israéliens", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "L'armée israélienne est prête à étendre l'ampleur de cette activité si nécessaire."

Samedi, 14 personnes ont été tuées dans des tirs israéliens alors qu'elles attendaient de l'aide humanitaire, a annoncé la défense civile de Gaza. Elle a indiqué qu'une personne est décédée lorsque les soldats ont ouvert le feu sur un groupe de civils. Selon l'armée israélienne, ses agents ont procédé à des "tirs d'avertissement" pour prévenir une "menace immédiate". Dimanche matin, au moins 13 Palestiniens, dont deux enfants, ont été tués par des tirs israéliens sur des civils attendant l'aide humanitaire, ont dénoncé des sources médicales à l'agence de presse Wafa.