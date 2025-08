Otages du 7 octobre : pourquoi Netanyahu s'est entretenu avec les familles des otages

Le Premier ministre israélien s'est entretenu au téléphone avec les familles des otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Il dénonce la "cruauté du Hamas" après la publication de plusieurs vidéos.

Benjamin Netanyahu s'est entretenu au téléphone avec les familles de deux otages, toujours retenus dans la bande de Gaza. Cela fait suite à la diffusion, par le Hamas, de trois vidéos montrant deux otages israéliens, jeudi 31 juillet. On les y voit amaigris, ce qui a provoqué un vif émoi pour les familles et leurs soutiens.

Dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi 2 à dimanche 3 août, "le Premier ministre a exprimé une profonde consternation face aux enregistrements diffusés par l'organisation terroriste Hamas et a déclaré aux familles que les efforts pour ramener tous nos otages se poursuivent et se poursuivront continuellement et sans relâche". Il aurait eu "une longue conversation avec les familles des otages Rom Breslevski et Avyatar David", exposés dans ces vidéos.

"La cruauté du Hamas n'a pas de limite", ajoute le Premier ministre. Ces vidéos ont pour but de faire écho à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, menacée de "famine généralisée", selon l'ONU. "Alors que l'État d'Israël permet l'entrée de l'aide humanitaire pour les habitants de Gaza, les militants du Hamas affament délibérément nos otages et les filment de manière cynique et odieuse. Les militants du Hamas affament également délibérément les habitants de la bande de Gaza, les empêchant de recevoir l'aide, et font écho à une campagne de propagande mensongère contre Israël". Benjamin Netanyahu appelle les "pays du monde à se mobiliser pour condamner clairement les abus criminels nazis de l'organisation terroriste Hamas".

49 otages toujours retenus dans la bande de Gaza

251 personnes ont été enlevées par le Hamas lors du massacre du 7 octobre. 49 y sont toujours détenues, dont 27 seraient mortes selon l'armée israélienne. Cette attaque a causé la mort de 1 219 civils, selon un décompte de l'AFP. La riposte israélienne a coûté la vie à au moins 60 430 personnes, en majorité des civils, selon le décompte du ministère de la Santé du Hamas, qui a été jugé fiable par les Nations unies. Plusieurs tentatives de négociations ont mené à la libération d'otages israéliens, ainsi que de prisonniers palestiniens, mais pas à la paix.

Un blocus humanitaire total a été imposé début mars. Il a été levé fin mai mais des quantités limitées d'aide sont autorisées à entrer sur le territoire. Elles sont d'ailleurs jugées insuffisantes par l'ONU.