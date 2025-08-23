Guerre en Ukraine : Paris convoque l'ambassadrice italienne après des "propos inacceptables" de Salvini sur Macron

Jeudi 21 août, l'ambassadrice d'Italie en France, Emanuela D'Alessandro, a été convoquée pour s'expliquer sur des "propos inacceptables" du vice-Premier ministre italien Matteo Salvini à l'encontre d'Emmanuel Macron.

Est-ce qu'il y aurait des tensions diplomatiques entre la France et l'Italie à propos de la guerre en Ukraine ? Jeudi 21 août, Paris a convoqué Emanuela D'Alessandro, ambassadrice italienne en France, "à la suite des propos inacceptables" tenus par Matteo Salvini, le vice-Premier ministre italien, à l'encontre du chef de l'État français. En cause : le soutien d'Emmanuel Macron à l'envoi de troupes en Ukraine, a appris TF1 info, hier, de source diplomatique. "Il a été rappelé à l'ambassadrice que ces propos allaient à l'encontre du climat de confiance et de la relation historique entre nos deux pays mais aussi des récents développements bilatéraux, qui ont mis en évidence des convergences fortes entre les deux pays, notamment s'agissant du soutien sans faille à l'Ukraine", a précisé la source de TF1 info.

Le vice-Premier ministre italien s'est exprimé récemment concernant l'envoi éventuel de soldats italiens en Ukraine après un éventuel arrêt du conflit, un projet que la France et le Royaume-Uni envisagent de réaliser. Lors de sa prise de parole, Matteo Salvini a suggéré qu'Emmanuel Macron "y aille lui-même, [en Ukraine, NDLR]" en mettant un casque et en prenant un fusil.

D'autres précédents de la part de Matteo Salvini

Proche de la cheffe de l'extrême droite française, Marine Le Pen, Matteo Salvini s'en était déjà pris à Emmanuel Macron en mars 2025 : il l'avait qualifié de "fou". Il l'accusait alors de vouloir pousser l'Europe à la guerre contre la Russie. Pour rappel, la France et le Royaume-Uni mènent une "coalition des volontaires" et envisagent de déployer des contingents en Ukraine comme garantie de sécurité afin de prévenir une reprise du conflit. Un projet qui pourrait être mis sur pied une fois qu'un cessez-le-feu ou un accord de paix aura été signé entre Kiev et Moscou. Pour l'heure, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, n'a pas accepté de les rejoindre.