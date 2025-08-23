Portugal : Un pompier meurt en combattant un incendie

Au Portugal, il meurt après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal. Il est la quatrième victime des incendies au Portugal cet été.

Un pompier est mort au Portugal après avoir été blessé, ce samedi 23 août, en combattant un des feux de forêt qui sont actuellement en cours dans le pays.

Les autorités ont exprimé leurs condoléances à la famille du pompier "qui a tragiquement perdu la vie après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal", dans le nord du pays.

Il s'agit de la quatrième victime des incendies cet été au Portugal.

Que sait-on du pompier mort en combattant les flammes ?

Selon des médias portugais cités par BFMTV, le pompier était âgé de 45 ans et il travaillait pour une entreprise privée de lutte anti-incendie.

Le Portugal affronte ces derniers jours des incendies ravageurs qui ont brûlé plus de 60 000 hectares malgré une baisse des températures, explique la Protection civile.

D'après des données du Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), près de 278 000 hectares de terres ont brûlé depuis le début de l'année au Portugal. Cela n'est pas sans rappeler l'année 2017. Le pays avait connu des incendies d'une rare intensité et plus de 563 000 hectares de végétation avaient brûlé. 119 personnes avaient trouvé la mort. La péninsule Ibérique (Espagne comprise) est actuellement très impactée par le changement climatique.