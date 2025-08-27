Fusillade à Minneapolis : le tireur ciblait des enfants de 6 ans, ce que l'on sait

Une fusillade a éclaté dans une école catholique de Minneapolis, dans le Minnesota, aux Etats-Unis, ce mercredi 27 août. Le tireur, décédé, a tué deux enfants et a blessé plus d'une dizaine d'autres.

Une fusillade a éclaté dans une école des Etats-Unis ce mercredi 27 août en début de journée (heure locale). Plusieurs coups de feu ont été tirés dans un établissement scolaire catholique de Minneapolis, dans l'Etat du Minnesota, en pleine rentrée scolaire. Au moins deux personnes sont mortes selon le bilan encore provisoire de la police locale. Les victimes sont des enfants âgés de 8 et 10 ans. La fusillade a fait au moins 17 autres blessés, dont 14 enfants âgés de 6 à 14 ans. Parmi eux, deux se trouvent dans un état critique précise le chef de la police de la ville, Brian O'Hara.

D'après les premières précisions, l'auteur de la fusillade a tiré à travers les fenêtres d'une église d'une école catholique où les enfants priaient dans le cadre d'une messe scolaire célébrant la première semaine de cours. Les tirs étaient dirigés vers les enfants assis sur les bancs de l'église pendant la messe ajoute le chef de la police. Des éléments qui semblent indiquer que le tireur ciblait délibérément des enfants.

"L'homme armé s'est approché du côté du bâtiment et a commencé à tirer avec un fusil à travers les fenêtres de l'église en direction des enfants assis dans les bancs", a déclaré O'Hara lors d'une conférence de presse, indiquant également qu'il avait tenté de bloquer les portes avec "une sorte de 2 par 4", une forme de tasseau.

"Le tireur est maîtrisé" a aussi affirmé la ville de Minneapolis sur ses réseaux sociaux, ajoutant qu'il n'y avait plus "aucune menace" pour les habitants à la mi-journée (vers 18h30 heure française). L'établissement scolaire était en train d'être évacué au même moment selon une personne présente au sein de l'école contactée par l'AFP. Des images ont montré des parents d'élèves venant récupérer leurs enfants et quitter les lieux.

Le suspect "s'est donné la mort"

L'auteur de la fusillade "s'est donné la mort" a indiqué le chef de la police. L'individu, âgé d'une vingtaine d'années, était armé "d'un fusil, un fusil à pompe et un pistolet" et a "agi de manière délibérée", selon la police locale. "Plusieurs dizaines de balles" ont été tirées, selon les constatations de la police. Le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée, n'aurait aucun antécédent judiciaire. Son véhicule a été fouillé et un "fumigène" a été trouvé à l'intérieur, mais "aucun engin explosif" n'a été trouvé. La police enquête encore sur le mobile du tireur.

"Ce genre d'événements ne devrait jamais avoir eu lieu. Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur", a regretté le maire de la ville Jacob Frey, partageant sa "profonde tristesse". Le gouverneur de l'Etat, Tim Walz, a également réagi déplorant "un horrible acte de violence" et assurant se tenir informé de la situation. Une "tragique fusillade" également suivie par le président américain Donald Trump.

Si la police locale a été dépêchée sur place, c'est aussi le cas du FBI qui a envoyé des "agents fédéraux" sur les lieux de la fusillade selon Kash Patel, directeur de l'agence fédérale. La fusillade visant l'école catholique est la quatrième à survenir en moins de 24 heures à Minneapolis, une ville démocrate située dans un État démocrate.