Ukraine : une enquête ouverte pour "meurtre" après l'assassinat d'Andrii Parouby, ex-président du Parlement

Andrii Parouby, ancien député et ex-président du Parlement, a été tué au cours d'une fusillade dans la ville de Lviv samedi 30 août. Le président ukrainien a informé sur X qu'une enquête a été ouverte.

Il a été député et ancien chef de la Rada, nom du Parlement ukrainien, entre 2014 et 2019. Andrii Parouby a été tué lors d'une fusillade ayant éclaté à Lviv, en Ukraine, ont rapporté ce samedi 30 août plusieurs médias ukrainiens parmi lesquels Nexta, l'agence de presse du pays, rapporte BFMTV.

La mort d'Andrii Parouby a été confirmée par le président Volodymyr Zelensky sur le réseau social X (ex-Twitter). "Le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, et le procureur général, Ruslan Kravchenko, viennent de rendre compte des premières circonstances connues du terrible meurtre survenu à Lviv. Andrii Parouby a été tué. Mes condoléances à sa famille et à ses proches", a-t-il écrit. Le président ukrainien a aussi indiqué que "tous les moyens nécessaires seraient engagés dans l'enquête et la recherche du meurtrier".

Né au début des années 1970, Andrii Parouby avait 54 ans. Outre son rôle de président du Parlement dans les années 2010, en 2014, il a aussi été secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine. Depuis 2019, il faisait partie de Solidarité européenne, le parti de l'ancien président ukrainien, Petro Poroshenko. Sur Facebook, Iryna Gerashchenko, membre du parti, lui rend hommage : "Andrii était l'un des fondateurs de l'Ukraine moderne... il était intègre et honnête, patriote, intelligent", écrit-elle.

Les circonstances de la fusillade encore à éclaircir

Les circonstances du décès d'Andrii Parouby, ainsi que les raisons pour lesquelles il a été visé, demeurent, pour l'heure, encore inconnues. La police ukrainienne a affirmé samedi qu'une fusillade avait eu lieu à Lviv, ville dans l'ouest de l'Ukraine, dans la journée de samedi. Ils ont indiqué qu'il s'agissait d'une "personnalité publique et politique bien connue [...] décédée sur place des suites de ses blessures".

Andrii Parouby avait pris part aux récents grands mouvements pro-européens en Ukraine, (la "révolution orange" de 2004 et celle du Maïdan en 2014).

Le bureau du procureur général ukrainien a annoncé samedi ouvrir une enquête sur le "meurtre" de l'ancien président du Parlement Andrii Parouby, figure politique de premier plan et tué par balle dans l'ouest du pays, rapporte Le Figaro. "Une enquête préliminaire a été ouverte pour le meurtre intentionnel d'Andrii Parouby", a indiqué le bureau du procureur général dans un communiqué. Actuellement, le tireur est recherché sans qu'on en sache plus sur les circonstances et le mobile du crime.