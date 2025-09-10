Charlie Kirk : qui était l'influenceur proche de Trump, tué par balle dans l'Utah ?

L'influenceur conservateur Charlie Kirk était notamment connu pour être un grand allié politique du président des États-Unis, Donald Trump.

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, cofondateur de Turning Point USA et grand allié de Donald Trump, a été tué après avoir été visé par un tir ce mercredi 10 septembre lors d'un évènement dans l'Utah, rapporte Donald Trump. "Le grand, et même légendaire, Charlie Kirk est décédé. Personne ne comprenait ni n'avait le cœur de la jeunesse des États-Unis mieux que Charlie. Il était aimé et admiré de tous, surtout de moi, et maintenant, il n'est plus parmi nous", a écrit Donald Trump pour lui rendre hommage. Mais qui était Charlie Kirk au juste ?

Charles James Kirk, de son nom complet, est né en octobre 1993 dans la banlieue de Chicago, comme le raconte Le Huffpost. Il était connu pour être un militant politique américain conservateur d'extrême droite aux États-Unis. Personnalité influente outre-Atlantique, il avait notamment cofondé Turning Point USA (TPUSA) dans les années 2010. Il s'agit d'une organisation conservatrice américaine qui fait du militantisme politique notamment auprès de la jeunesse pour promouvoir les idées de droite et afin de s'opposer aux idées et aux politiques progressistes.

Dès son adolescence, il commence à militer activement en politique. Il avait même abandonné ses études après le lycée pour se consacrer à la politique et au militantisme. À cette même période, en 2012, il fonde TPUSA. Grâce à cette association, il est parvenu peu à peu à influencer la société américaine. Selon BFMTV, l'influenceur américain d'extrême droite avait été un élément important de la campagne de Donald Trump pour la présidentielle. Mais ce 10 septembre 2025, il a été blessé par balle au cou lors d'un rassemblement organisé dans les locaux de l'Université d'Utah Valley. Sa mort a ensuite été annoncée.

Que s'est-il passé ce 10 septembre ?

Selon le média CNN, qui a révélé l'information en premier, Charlie Kirk est adepte des exercices oratoires avec les étudiants. Il organisait un événement sur le campus de la Utah Valley University, dans l'ouest des États-Unis, quand il a été pris pour cible, selon le média américain. Son état de santé n'a pas été tout de suite révélé. Christine Nelson, de la police de l'université, a confirmé par la suite que "des coups de feu avaient été entendus". Elle a aussi demandé aux personnes "de se mettre à l'abri". Une alerte a même été envoyée à l'ensemble des étudiants leur annonçant qu'une personne avait été arrêtée, selon Deseret News, un média local.

Le président américain, Donald Trump, avait rapidement réagi. "Nous devons tous prier pour Charlie Kirk", un "type formidable", a-t-il écrit sur son réseau social. Il ajoute aussi "Que DIEU LE BENISSE".

JD Vance, le vice-président des États-Unis, a publié des messages de la même teneur après la tragédie. Car, finalement, le jeune influenceur de 31 ans est décédé des suites de ses blessures.