Macron reconnait l'Etat de Palestine, direct : un discours à l'ONU.... et ensuite ?
Emmanuel Macron s'exprimera devant l'Assemblée générale de l'ONU ce lundi 22 septembre pour reconnaître officiellement l'Etat de Palestine et défendre la "solution à deux Etats" au conflit israélo-palestiniens.
- Ce lundi 22 septembre, Emmanuel Macron doit prononcer un discours au sommet des Nations unies organisé à New York pour officialiser la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France. Il s'exprimera vers 21h30 (heure française).
- Si la reconnaissance de la Palestine est une "décision symbolique" et "immédiate" selon le ministre démissionnaire des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, invité sur TF1 ce lundi, "l'établissement de relations diplomatiques sera progressifs et conditionné" à plusieurs éléments, dont la "libération des otages" israéliens par le Hamas. Ce sera le cas pour la création d'une ambassade en Palestine.
- Concernant le Hamas, Emmanuel Macron a assuré dimanche soir sur CBS que la reconnaissance de la Palestine est un moyen "d'isoler le Hamas" et non une légitimation du groupe islamiste palestinien. Une réponse aux critiques de certaines oppositions notamment venant de l'extrême droite.
- Le sommet de de New York, où se trouve le siège de l'ONU, est organisé par la France et l'Arabie saoudite pour remettre sur la table la "solution à deux Etats" au conflit israélo-palestinien et rallier des soutiens parmi les dirigeants internationaux. Emmanuel Macron est d'ailleurs parvenu à faire adopter la "déclaration de New York" par la majorité de l'Assemblée générale de l'ONU le 12 septembre.
- En plus de la France, d'autres pays ont annoncé reconnaître l'Etat de Palestine. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal l'ont fait le dimanche 21 septembre, tandis que l'Andorre, la Belgique, le Luxembourg, Malte et Saint-Marin doivent le faire ces prochains jours. Avec ces pays, 145 des 193 Etats membres de l'ONU reconnaissent officiellement l'Etat palestinien.
- Le Premier ministre israélien s'oppose fermement à la reconnaissance de l'Etat palestinien qui'il considère comme un danger pour Israël. "Vous offrez une récompense énorme au terrorisme" a-t-il a déclaré dimanche soir à l'adresse des dirigeants internationaux, ajoutant qu'"aucun État palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain".
16:37 - Des changements concrets pour la Palestine après sa reconnaissance ?
La France va reconnaître l'Etat de Palestine, mais elle ne sera pas le premier pays à le faire. Au total, avec la France et les neufs autres pays à prendre cette décision, au moins 145 des 193 Etats membres de l'ONU reconnaissent la Palestine selon le décompte de l'AFP. C'est une majorité, mais ce permet pas de changer drastiquement la situation. C'est cependant un bon signe et cela "trace un chemin politique qui redonne toute sa place au droit international, complétement bafoué" explique Jean-Paul Chagnollaud, président d'honneur de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient (IREMMO) sur BFMTV. "Ça renforce également la place de la Palestine aux Nations unies, déjà reconnue depuis 2012 comme état non-membre", ajoute-t-il précisant que cela ne pourra lui permettre de devenir membre en raison du véto des Etats-Unis. "Donc dans l'immédiat, malheureusement, ça ne risque pas de changer la situation sur le terrain. Aujourd'hui, la guerre risque de continuer. Le chemin dont je parle risque d'être bloqué pour un temps indéterminé par Israël mais aussi par les États-Unis", conclut l'expert.
16:14 - "Cela n'arrivera pas" : la colère de Nétanyahou avant le discours de Macron
Si Emmanuel Macron se félicite de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par une dizaine de pays, dont la France, la nouvelle est très mal accueillie par le Premier ministre israélien. Benyamin Nétanyahou s'oppose ouverture à la reconnaissance de l'Etat palestinien et estime que cette messe met Israël "en danger". "Nous devrons (…) lutter à l’ONU et sur tous les autres terrains contre la propagande mensongère à notre encontre et contre les appels à la création d’un État palestinien qui mettrait en danger notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme", a déclaré le Premier ministre israélien avant une réunion du Conseil des ministres ce dimanche.
Il s'est également adressé à ses homologues internationaux : "J'ai un message clair pour les dirigeants qui reconnaissent un Etat palestinien après le massacre atroce du 7 octobre : vous offrez une récompense énorme au terrorisme», dit M. Nétanyahou dans cette vidéo diffusée par son bureau". Et Benyamin Nétanyahou d'ajouter : "J'ai un autre message pour vous : cela n'arrivera pas. Aucun État palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain". "La communauté internationale nous entendra à ce sujet dans les prochains jours", a-t-il enfin ajouté.
15:52 - La déclaration de New York sur une "solution à deux Etats" signée par 142 pays membres de l'ONU
Durant son discours sur la reconnaissance de l'Etat palestinien, Emmanuel Macron pourrait faire mention des autres pays qui ont suivi son exemple ces derniers jours ou s'apprêtent à le faire. Il pourrait aussi évoquer un autre succès : celui de la déclaration de New York. Le 12 septembre, ce texte proposé à l'initiative de la France et de l'Arabie saoudite et visant à à donner un nouveau souffle à la solution à deux États tout en excluant le Hamas a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies avec 142 signatures sur 193 pays membres. "Dans le contexte de l’achèvement de la guerre à Gaza, le Hamas doit cesser d’exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l’Autorité palestinienne, avec le soutien et la collaboration de la communauté internationale, conformément à l’objectif d’un État de Palestine souverain et indépendant", peut-on lire dans la déclaration. "On retiendra le 12 septembre comme le jour de l’isolement international définitif du Hamas", régissant le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur France Inter.
15:33 - La reconnaissance de la Palestine est un "désaveu" pour le Hamas
Le ministre démissionnaire des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a déclaré sur TF1, ce lundi matin, que "la reconnaissance de la Palestine est un désaveu catégorique pour le Hamas", ainsi qu'une décision qui va rendre "l'isolement" de l'organisation islamique "définitive". A quelques heures du discours d'Emmanuel Macron, le ministre démissionnaire a estimé qu'"aujourd'hui est un grand jour pour la paix" et qu'il s'agit "d'une victoire diplomatique majeure pour la France". L'Hexagone a effectivité, avec l'Arabie saoudite, initié la vague de reconnaissance de la Palestine par une dizaine d'Etats occidentaux.
15:21 - La France avait annoncé la prochaine reconnaissance de la Palestine dès les années 80
Ce lundi, lors d'un discours devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, Emmanuel Macron va annoncer la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France. En faisant cela, il va concrétiser un acte évoqué par la France dès les années 70, notamment par le président Valéry Giscard d’Estaing en 1974 : "Le fond du problème est de considérer qu’il ne peut y avoir de paix durable au Proche-Orient que si la question palestinienne fait l’objet d’un juste règlement… À partir du moment où la communauté internationale reconnaît l’existence d’un peuple palestinien, ce peuple doit pouvoir disposer d’une patrie. Ce scénario avait également été formulé en 1982 par le président François Mitterrand : "Le dialogue suppose la reconnaissance préalable et mutuelle du droit de l’autre à l’existence, déclare-t-il. Le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu’au bout de son droit. Ce qui, pour les Palestiniens comme pour les autres, peut le moment venu signifier un État". Il l'avait à nouveau évoqué en 1989 à l'occasion de la visite de Yasser Arafat, ancien président de la Palestine, à Paris en 1989.