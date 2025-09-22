Macron reconnait l'Etat de Palestine, direct : un discours à l'ONU.... et ensuite ?

Emmanuel Macron s'exprimera devant l'Assemblée générale de l'ONU ce lundi 22 septembre pour reconnaître officiellement l'Etat de Palestine et défendre la "solution à deux Etats" au conflit israélo-palestiniens.

16:37 - Des changements concrets pour la Palestine après sa reconnaissance ? La France va reconnaître l'Etat de Palestine, mais elle ne sera pas le premier pays à le faire. Au total, avec la France et les neufs autres pays à prendre cette décision, au moins 145 des 193 Etats membres de l'ONU reconnaissent la Palestine selon le décompte de l'AFP. C'est une majorité, mais ce permet pas de changer drastiquement la situation. C'est cependant un bon signe et cela "trace un chemin politique qui redonne toute sa place au droit international, complétement bafoué" explique Jean-Paul Chagnollaud, président d'honneur de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient (IREMMO) sur BFMTV. "Ça renforce également la place de la Palestine aux Nations unies, déjà reconnue depuis 2012 comme état non-membre", ajoute-t-il précisant que cela ne pourra lui permettre de devenir membre en raison du véto des Etats-Unis. "Donc dans l'immédiat, malheureusement, ça ne risque pas de changer la situation sur le terrain. Aujourd'hui, la guerre risque de continuer. Le chemin dont je parle risque d'être bloqué pour un temps indéterminé par Israël mais aussi par les États-Unis", conclut l'expert.

16:14 - "Cela n'arrivera pas" : la colère de Nétanyahou avant le discours de Macron Si Emmanuel Macron se félicite de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par une dizaine de pays, dont la France, la nouvelle est très mal accueillie par le Premier ministre israélien. Benyamin Nétanyahou s'oppose ouverture à la reconnaissance de l'Etat palestinien et estime que cette messe met Israël "en danger". "Nous devrons (…) lutter à l’ONU et sur tous les autres terrains contre la propagande mensongère à notre encontre et contre les appels à la création d’un État palestinien qui mettrait en danger notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme", a déclaré le Premier ministre israélien avant une réunion du Conseil des ministres ce dimanche. Il s'est également adressé à ses homologues internationaux : "J'ai un message clair pour les dirigeants qui reconnaissent un Etat palestinien après le massacre atroce du 7 octobre : vous offrez une récompense énorme au terrorisme», dit M. Nétanyahou dans cette vidéo diffusée par son bureau". Et Benyamin Nétanyahou d'ajouter : "J'ai un autre message pour vous : cela n'arrivera pas. Aucun État palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain". "La communauté internationale nous entendra à ce sujet dans les prochains jours", a-t-il enfin ajouté.

15:52 - La déclaration de New York sur une "solution à deux Etats" signée par 142 pays membres de l'ONU Durant son discours sur la reconnaissance de l'Etat palestinien, Emmanuel Macron pourrait faire mention des autres pays qui ont suivi son exemple ces derniers jours ou s'apprêtent à le faire. Il pourrait aussi évoquer un autre succès : celui de la déclaration de New York. Le 12 septembre, ce texte proposé à l'initiative de la France et de l'Arabie saoudite et visant à à donner un nouveau souffle à la solution à deux États tout en excluant le Hamas a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies avec 142 signatures sur 193 pays membres. "Dans le contexte de l’achèvement de la guerre à Gaza, le Hamas doit cesser d’exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l’Autorité palestinienne, avec le soutien et la collaboration de la communauté internationale, conformément à l’objectif d’un État de Palestine souverain et indépendant", peut-on lire dans la déclaration. "On retiendra le 12 septembre comme le jour de l’isolement international définitif du Hamas", régissant le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur France Inter.

15:33 - La reconnaissance de la Palestine est un "désaveu" pour le Hamas Le ministre démissionnaire des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a déclaré sur TF1, ce lundi matin, que "la reconnaissance de la Palestine est un désaveu catégorique pour le Hamas", ainsi qu'une décision qui va rendre "l'isolement" de l'organisation islamique "définitive". A quelques heures du discours d'Emmanuel Macron, le ministre démissionnaire a estimé qu'"aujourd'hui est un grand jour pour la paix" et qu'il s'agit "d'une victoire diplomatique majeure pour la France". L'Hexagone a effectivité, avec l'Arabie saoudite, initié la vague de reconnaissance de la Palestine par une dizaine d'Etats occidentaux.