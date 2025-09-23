Macron reconnait la Palestine : un discours et de vives remontrances de Trump à l'ONU

Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine devant l'ONU. Son discours défendant une solution à deux Etats a été salué par l'Autorité palestinienne et déploré par Israël, la réaction de Donald Trump est attendu ce mardi devant l'Assemblée des Nations unies.

En direct

11:16 - La réponse de Trump à Macron dans un discours à l'ONU Après Emmanuel Macron hier, Donald Trump doit s'exprimer à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU ce mardi 23 septembre. Le président américain entend faire l'éloge de son mandat qui a débuté en janvier. Il entend s'en prendre aux "organisations mondialistes" qui ont "fait péricliter l’ordre mondial" et se vanter d'avoir mis fin à "sept guerre" - mais pas celle au Moyen-Orient, mais il compte aussi réprimander les pays ayant décidé de reconnaître l'Etat de le Palestine selon sa porte-parole. Le président américain, et allié d'Israël, "pense que c’est une récompense pour le Hamas", a dit sa porte-parole.

10:17 - Des sanctions françaises contre Israël ? Si la reconnaissance de la Palestine peut paraître symbolique, c'est une décision qui oblige. "Le geste n’a de sens que si la France s’engage à créer les conditions d’une souveraineté effective de l’État palestinien" précise François Dubuisson, professeur de droit international à l’Université Libre de Bruxelles, auprès du Parisien. Or, cela doit passer par le défense des droits de l'Etat palestinien face aux agressions israéliennes et des sanctions contre du pays agresseur selon Insaf Rezagui, docteure en droit international à l’Université Paris Cité et chercheuse associée à l’Institut français du Proche-Orient. Mais lors de son discours, Emmanuel Macron n'a annoncé aucune sanction contre Israël.

09:56 - Pas d'ambassade française en Palestine tout de suite, mais déjà un équivalent La reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France va modifier les relations diplomatiques et conduire à l'installation d'ambassades dans les deux pays, mais pas tout de suite. Emmanuel Macron a conditionné une telle mesure à la libération de tous les otages israéliens par le Hamas. Reste que installations semblables à des ambassades sont déjà en place. La France dispose d'un consulat général à Jérusalem qui assure la représentation française auprès de l’Autorité palestinienne ou la délivrance des visas aux Palestiniens. De l'autre côté, la mission de Palestine en France joue également un rôle équivalent, d'ailleurs, "la déléguée de la Palestine en France Hala Abou-Hassira a déjà le titre d’ambassadrice depuis 2010″, rappelle Insaf Rezagui, docteure en droit international à l’Université Paris Cité et chercheuse associée à l’Institut français du Proche-Orient au Parisien.

09:35 - Plus de 150 pays de l'ONU reconnaissent l'Etat de Palestine Au moins 151 pays sur les 193 membres de l'ONU reconnaissent déjà l'Etat de Palestine selon le décompte de l'AFP qui n'a pas eu de confirmation pour trois pays africains. Cela représente 80% des l'Assemblée générale des Nations unies. Sur cette liste figurent quasiment tous les pays d'Afrique et d'Amérique latine, la grande majorité des pays d'Asie, dont la Chine et l'Inde, les pays arabes, mais aussi la Russie. Le Canada et l'Australie, ainsi que huit pays européens se sont ajoutés à cette listes ces derniers jours : la France, l'Andorre, la Belgique, Malte, Monaco, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni.

09:21 - "Emmanuel Macron a abdiqué devant le Hamas" selon Sébastien Chenu Le député du Nord et vice-président du RN Sébastien Chenu estime qu'en reconnaissant l'Etat de Palestine, "Emmanuel Macron a abdiqué devant le Hamas". "L'idée de reconnaître un État palestinien ne nous pose pas de problème, c'est en ce moment que ça nous pose un énorme problème", poursuit l'élu sur TF1. Il estime que reconnaître la Palestine en ce moment alimente l'antisémitisme et soutient que "c’est le pire moment de l’Histoire pour le faire".

09:05 - Manon Aubry "salue" la reconnaissance de la Palestine, mais appelle à des sanctions contre Israël Manon Aubry, eurodéputée LFI, "salue" la reconnaissance de la Palestine par la France sur l'antenne de CNews ce matin, mais estime qu'elle arrive tardivement : "Il était temps. Il aura fallu 700 jours de génocide, de destruction quotidienne de la bande de Gaza, de personnes civiles visées". Elle qualifie cette décision de "fait majeur" et "d'accord" avec le fait qu'il s'agit d'une défaite pour le Hamas. L'élue insoumise appelle cependant à prendre des mesures punitives contre le gouvernement israélien : "Si on veut qu'un Etat de Palestine existe, il faut que le gouvernement français prenne des sanctions à l'égard du gouvernement israélien". En guise d'exemples, elle évoque "un embargo sur les armes, la suspension totale de l'accord UE-Israël et le respect du mandat d'arrêt de la Cour Pénale internationale" qui vise Benyamin Nétanyahou. Autrement, la reconnaissance de la Palestine revient "à reconnaître un cimetière" ajoute-t-elle.

08:53 - Une décision qui "ne va pas aider les relations" entre la France et Israël La décision d'Emmanuel Macron de reconnaître l'Etat de Palestine n'est pas bien accueillie par Israël et l'ambassadeur israélien en France l'a rappelé au micro de RTL. "La France devient un agent déstabilisateur au Moyen-Orient" a-t-il assuré sur un ton offensif ajoutant que la reconnaissance de la Palestine "ne va pas aider les relations" entre la France et Israël. Il a toutefois indiqué que les relations n'étaient pas rompues et que la France était encore un pays "ami" d'Israël, malgré "une perte de confiance". En revanche, Emmanuel Macron pourrait ne plus être un interlocuteur d'Israël : "Ce sera décidé par le Premier ministre, mais ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées."

22/09/25 - 23:54 - Une conférence sur la reconstruction de Gaza après un cessez-le-feu en Égypte "L'Égypte accueillera, dès qu’un cessez-le-feu sera trouvé, une conférence internationale de reconstruction de la bande de Gaza pour mobiliser les fonds nécessaires pour le plan de reconstruction arabo-islamique", a déclaré le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouly à l’ONU.

22/09/25 - 23:37 - Le PS salue "un jour historique" "Aujourd’hui est un jour historique, la France vient de voter la reconnaissance de l’État de Palestine", salue le Parti socialité dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

22/09/25 - 23:22 - Les images d’Emmanuel Macron reconnaissant la Palestine Emmanuel Macron a publié les images du moment où la France a reconnu l’État de Palestine.