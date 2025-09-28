Guerre en Ukraine : une enfant de douze ans meurt après une "attaque massive" russe

La Russie a lancé une attaque importante sur l'Ukraine dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre. Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, il s'agirait de frappes de "centaines de drones et de missiles".

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a lancé "des centaines de drones et de missiles" contre l'Ukraine, rapporte BFMTV en citant le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga. Le bilan de l'attaque est lourd : au moins quatre personnes sont mortes, dont une enfant de douze ans, selon les autorités locales.

"La Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne massive sur les villes ukrainiennes pendant que les gens dormaient. Encore une fois, des centaines de drones et de missiles, détruisant des immeubles résidentiels et causant des victimes civiles", a écrit le ministre des Affaires étrangères ukrainien sur le réseau social X. Selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, "près de 500 drones et plus de 40 missiles" ont été tirés au cours d'une attaque qu'il a qualifiée "d'ignoble".

Une centrale nucléaire dans le viseur de la Russie ?

Vitali Klitschko, maire de Kiev, capitale de l'Ukraine, a de son côté déploré six blessés, dont cinq ont été hospitalisés après une attaque dite "massive". La ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, a aussi été touchée à de nombreuses reprises, provoquant de nombreux blessés.

L'Ukraine accuse Moscou de s'en être prise à cette région pour couper la centrale nucléaire d'Energodar, la plus grande d'Europe. Elle dénonce aussi la tentative russe de vouloir relier cette centrale nucléaire au réseau russe, et ce en dépit des risques de sécurité.

En réponse, le ministère de la Défense russe a déclaré dimanche que 41 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit. La Pologne voisine a également annoncé mobiliser son aviation de façon "préventive" à la suite des incursions dans son espace aérien d'une vingtaine de drones venus de Russie et de trois avions de combat dans le ciel estonien ces dernières semaines.