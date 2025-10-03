Guerre à Gaza : le Hamas accepte la libération des otages après l'ultimatum de Donald Trump

Le mouvement palestinien Hamas a déclaré ce vendredi accepter la libération des 48 derniers otages encore retenus à Gaza.

L'ultimatum de Donald Trump a semble-t-il fonctionné. Vendredi 3 octobre, sur le réseau social Truth Social, le président américain a menacé d'abattre "l'enfer" à Gaza si le Hamas ne libère pas les otages, "y compris les corps de ceux qui sont morts, maintenant !" Il a exigé qu'un accord soit conclu "avant dimanche soir à 18 heures, heure de Washington D.C". Quelques heures plus tard, le Hamas a répondu.

"Le mouvement annonce son accord pour la libération de tous les prisonniers de l'occupation, les vivants et les dépouilles, selon la formule d'échange incluse dans la proposition du président Trump", a déclaré le Hamas dans un communiqué. Il reste 47 otages encore retenus à Gaza, dont une vingtaine pourrait être encore en vie. Le Hamas a également annoncé fournir "les conditions nécessaires sur le terrain pour le processus d'échange", rapporte CNN, et négocier "immédiatement" pour organiser leur transfert. Il a également déclaré accepter de céder le pouvoir à Gaza à "une autorité palestinienne composée d'indépendants sur la base d'un consensus national palestinien, et avec le soutien des pays arabes et islamiques".

La libération immédiate des otages correspond au plan proposé par Donald Trump. Ce plan, présenté lundi 29 septembre pendant une visite du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche, prévoyait l'arrêt des opérations israéliennes à Gaza et la libération des otages. Le plan prévoit aussi la reconstruction de l'enclave dévastée par la guerre.

Le Hamas avait indiqué s'opposer à plusieurs points de ce projet de paix, notamment le fait de devoir se démilitariser, ou la formation d'une force de maintien de la paix à Gaza. Avec ce projet, toutes les infrastructures du Hamas seraient détruites sous la supervision d'observateurs indépendants.