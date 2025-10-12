Crise à Madagascar : pourquoi Air France a annoncé suspendre ses vols de Paris jusqu'à l'île ?

Depuis le 25 septembre, un mouvement de protestation dénonçant, à l'origine, les coupures incessantes d'eau et d'électricité s'est transformé depuis en une très large contestation plus large.

La décision a été prise en début d'après- midi, ce dimanche 12 octobre…la compagnie aérienne Air France ne desservira pas la capitale de Madagascar, Antananarivo, jusqu'à lundi inclus, a annoncé Air France dans un communiqué.

Ses vols depuis Paris sont dorénavant suspendus, dans l'attente d'une évolution de la situation sur place, "en raison de la situation sécuritaire". S'il la reprise des vols est prévue, elle "restera soumise à une évaluation quotidienne de la situation sur place", a aussi indiqué la compagnie aérienne française, comme le rapporte BFMTV. "Les clients concernés seront avisés individuellement et des solutions de report ou de remboursement leur seront proposée [...] La sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue", écrit notamment Air France dans son communiqué.

Des vols retardés ou annulés par ailleurs

Air Austral opérant entre l'Ile de la Réunion et Madagascar a expliqué de son côté, qu'elle avait annulé une rotation ce samedi 11 octobre. Toutefois, ses vols sont "maintenus" pour la journée de dimanche.

L'aéroport international d'Antananarivo a prévenu dans un message sur son site internet, que "certains vols peuvent être sujets à des perturbations". Parmi ces vols, il y en à destination de provinces malgaches, de l'Ethiopie et de l'Afrique du Sud qui ont pu décoller. D'autres comme celui en partance pour dimanche pour les Seychelles/Dubaï est annoncé comme annulé, toute la journée..

Que se passe-t-il à Madagascar ?

Comme l'explique France info, le président malgache, Andry Rajoelina, a déclaré ce dimanche 12 octobre qu'une "tentative de prise du pouvoir illégale et par la force" était en cours sur l'île. La veille, un contingent de soldats avait rejoint des milliers de manifestants anti-gouvernementaux dans la capitale malgache, Antananarivo. Ce dimanche également, un contingent de l'armée a également affirmé avoir pris le contrôle des forces armées du pays.

La manifestation de samedi dans la capitale a été l'une des plus importantes depuis le début de la contestation qui a débuté le 25 septembre dernier. Elle a été menée par le mouvement Gen Z afin de protester contre les coupures d'eau et d'électricité. Puis, elle s'est transformé en une remise en cause des responsables politiques au pouvoir, y compris le président malgache Andry Raojelina. 22 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations et une centaine de blessées est à déplorer, d'après un bilan fait par les Nations unies.