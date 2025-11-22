Après une réunion à la Maison Blanche, les relations se réchauffent entre Trump et Mamdani

Le maire de New York a été reçu par Donald Trump à la Maison Blanche. Alors que les deux hommes étaient farouchement opposés, le président est maintenant prêt à "aider" le socialiste et parle d'une "super réunion".

Zohran Mamdani et Donald Trump vont-ils pouvoir réussir à travailler ensemble ? Ces derniers mois, les deux hommes n'ont pas cessé les attaques l'un contre l'autre. La campagne de Mamdani pour la mairie de New York a été vivement critiquée par Donald Trump qui avait même été jusqu'à menacer de retirer des subventions à la ville si le socialiste était élu. Cela a finalement été le cas et Mamdani a été reçu à la Maison Blanche, vendredi 21 novembre.

Alors qu'on s'attendait à un échange froid, Donald Trump a salué "une super réunion", face à la presse, et a même félicité son opposant pour "sa campagne incroyable". Le président parle d'un "excellent maire". L'ancien magnat de l'immobilier new-yorkais a ajouté vouloir que la ville "que nous aimons s'en sorte (...) nous allons l'aider pour réaliser les rêves des New-Yorkais".

Une "réunion productive" pour Mamdani

De son côté, le tout nouveau maire de New York parle d'une "réunion productive" et dit même avoir "hâte de travailler avec Donald Trump pour rendre la ville abordable". Il faut dire que sa campagne a été marquée par sa volonté de faire baisser le coût de la vie à New York. Il s'était aussi montré très critique de la politique de Donald Trump qui favoriserait uniquement les plus fortunés.

Deux visions qui semblaient totalement opposées, mais cette réunion aurait réchauffé les relations entre les deux hommes. Donald Trump a reconnu que les idées de Mamdani étaient "un peu particulières", mais qu'il était "très confiant qu'il va faire un bon travail" et même "surprendre certains conservateurs".

Donald Trump fasciste ?

Alors que les deux hommes racontaient leur entretien face à la presse dans le bureau ovale, un journaliste a demandé au maire de New York s'il estimait que Donald Trump était fasciste. Donald Trump l'a interrompu alors qu'il tentait de prononcer une réponse : "Ce n'est pas grave. Tu peux simplement dire oui. C'est plus facile. C'est plus facile que d'expliquer."

Pour rappel, le fascisme vient du régime établi en Italie de 1922 à 1945, fondé sur la dictature et le nationalisme. Avec cette déclaration qui étonne, Donald Trump pourrait bien faire de ce terme l'antonyme du wokisme.