Guerre en Ukraine : de nouvelles consultations en Suisse pour un plan de paix

Un plan de paix a été travaillé entre la Russie et les États-Unis, mais l'Ukraine n'en veut pas dans ces conditions. Une délégation ukrainienne rencontrera donc une délégation américaine en Suisse pour travailler sur cet accord.

L'Ukraine et les États-Unis vont travailler ensemble sur un nouveau plan de paix. Les États-Unis et la Russie en avaient proposé un, le 19 novembre, à Kiev, mais Volodymyr Zelensky ne l'a pas accepté malgré les pressions pour signer de la part de Donald Trump et Vladimir Poutine. Celui-ci comprenait l'abandon de plusieurs territoires à la Russie, la réduction de l'armée ukrainienne et sa non-adhésion à l'OTAN.

Des conditions qui ne permettent pas de garantir la paix à long terme, selon Volodymyr Zelensky. Alors, l'Ukraine va mener des pourparlers en Suisse avec les États-Unis. On ne connaît pas encore la date de cette rencontre, annoncée le 22 novembre par Roustem Oumerov, à la tête du Conseil de sécurité ukrainien : "Dans les prochains jours, nous lancerons en Suisse des consultations entre de hauts responsables ukrainiens et américains sur les paramètres possibles d'un futur accord de paix." "Il s'agit d'une nouvelle étape du dialogue qui se poursuit depuis quelques jours et qui vise principalement à harmoniser notre vision des prochaines étapes", ajoute-t-il.

Pas de délégation russe attendue

La délégation ukrainienne participera "au processus de négociation avec les États-Unis et d'autres partenaires internationaux de l'Ukraine, ainsi qu'avec des représentants de la Russie". Formée par décret le 22 novembre, elle est composée essentiellement de militaires.

"L'Ukraine a toujours respecté et continue de respecter la volonté du président américain Donald Trump de mettre fin au bain de sang, et nous accueillons favorablement toute proposition réaliste", a écrit Zelensky dans un poste publié sur X.