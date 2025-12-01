Guerre en Ukraine, en direct : "Si cela devient public, c'est compromis"... La solution explosive envisagée sur les territoires

Les Etats-Unis ont évoqué des négociations "productives" après les discussions menées avec les Ukrainiens ce dimanche, notamment sur la question territoriale. Pourtant, les solutions envisagées semblent plus tenir compte des exigences russes que des lignes rouges ukrainiennes.

L'essentiel Il y a "de bonnes chances" de parvenir à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie a déclaré Donald Trump dans la nuit de dimanche à lundi, après des négociations menées avec la délégation ukrainienne en Floride. La diplomatie américaine a salué des discussions "productives", ajoutant qu'il "rest(ait) encore du travail".

Le cadre des négociations est toutefois peu favorable à Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien paraît affaibli face à la pression militaire des troupes russes et après le limogeage forcé de son bras droit soupçonné de corruption. De plus, le plan américain en 28 points servant de base aux négociations de paix était initialement plus favorable à la Russie, même s'il a été amendé par l'Ukraine fin novembre.

Les négociations ont, en partie, évoqué la question territoriale alors que la Russie revendique l'annexion du Donbass et que l'Ukraine refuse d'abandonner ses territoires. Les scénarios évoqués iraient dans le sens de concessions territoriales limitées à la Russie pour respecter l'actuelle ligne de front selon le média Axios. D'autres hypothèses sont aussi sur la table, mais doivent rester secrètes selon une source à CNN : "Je vraiment crois que si cela devient public, nous risquons de compromettre la solution potentielle". Selon des fuites, une solution explosive pourrait se construire autour de l'idée d'une "ceinture forteresse" de villes et de villages fortement défendus considérés comme cruciaux pour la sécurité ukrainienne, qui deviendrait une zone démilitarisée russe. Mais l’idée de "céder totalement le contrôle aux Russes" sur cette zone, en partie encore ukrainienne, serait aussi exclue.

Après avoir discuté avec l'Ukraine, les Etats-Unis ont prévu des échanges avec la Russie. Steve Witkoff, l'envoyé du président américain, s'envole pour Moscou ce lundi en vue d'une rencontre avec Vladimir Poutine prévue demain selon CNN..

Volodymyr Zelensky réalise une nouvelle visite d'Etat en France ce lundi 1er décembre. Il doit échanger avec Emmanuel Macron, un de ses principaux alliés européens, "sur les conditions d’une paix juste et durable", ainsi que "sur le travail engagé sur les garanties de sécurité dans le cadre de la coalition des volontaires".

En direct

09:52 - Une "solution potentielle" secrète sur le partage territorial Une source très bien informée de l'avancée des négociations confirme à CNN que les négociations ont progressé sur la question du partage territorial, une des plus sensibles entre l'Ukraine et la Russie. Alors que le plan américain initial prévoyait la cession du Donbass à la Russie, les négociations ont fait évoluer le compromis : "L’idée de céder le contrôle aux Russes, ce qui affaiblirait considérablement la défense de l’Ukraine, augmenterait la probabilité d’une nouvelle agression et réduirait significativement les capacités de l’Ukraine, est hors de question", a déclaré la source à CNN. "Mais cela ne signifie pas qu’il n’existe aucun moyen potentiel de préserver les dispositions constitutionnelles et de maintenir la sécurité de l’Ukraine", a-t-elle ajouté sous-entendant qu'une mesure demandant des compromis à l'Ukraine et à la Russie - reste à voir en quelle proportion - est envisagée. La source a cependant refusé d'en dire plus : "Je crois vraiment que si cela devient public, nous risquons de compromettre la solution potentielle". 09:16 - Des négociations sur le partage des territoires ukrainiens occupés Les négociations menées en Floride entre l'Ukraine et les Etats-Unis ce dimanche ont surtout porté sur le tracé de la frontière entre l'Ukraine et la Russie selon deux responsables ukrainiens interrogés par le site Axios. D'après les dernières informations, il serait bien question de concessions territoriales faites par Kiev face à Moscou. Axios rapporte que la ligne de front actuelle pourrait devenir la nouvelle frontière, avec un tel scénario la Russie gagnerait donc certaines régions du Donbass, mais pas la totalité des territoires réclamés par Vladimir Poutine. Le plan américain initial prévoyait une cession de tout le Donbass à la Russie, mais il a été rejeté par l'Ukraine. 09:05 - L'envoyé spécial américain Steve Witkoff s'envole pour Moscou ce lundi Steeve Witkoff, l'envoyé spécial américain, doit partir ce lundi pour Moscou ont confirmé CNN et un haut responsable américain à l'AFP. Ce proche de Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine dans la semaine, et peut-être dès demain selon les mêmes sources. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés en août dernier dans la capitale russe. 08:49 - Volodymyr Zelensky, affaibli, en visite auprès d'un allié En rendant visite à Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky se rend auprès d'un allié de premier plan. Une façon de réaffirmer sa posture de chef d'Etat fort et soutenu dans sa lutte contre l'invasion russe alors que la séquence lui est peu favorable. Le président ukrainien participe aux négociations de paix avec des Américains qui ont initialement mis sur la table un plan de paix en faveur de la Russie et dont certains, à l'instar de Steeve Witkoff, tiennent une position pro-russe. Volodymyr Zelensky est par ailleurs affaibli par la situation sur le front où les troupes russe font pression sur l'armée ukrainienne et par le récent limogeage d'Andriï Iermak, son ex-chef de cabinet soupçonné d'être impliqué dans une vaste affaire de corruption. 08:31 - Nouvelle rencontre entre Zelensky et Macron Au lendemain des négociations entre l'Ukraine et les Etats-Unis, le président Volodymyr Zelensky se rend en France ce lundi 1er décembre. Il est attendu à l'Elysée dans la matinée pour une prise de parole et un entretien bilatéral avant un déjeuner entre les deux couples présidentiels. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron "échangeront sur la situation et sur les conditions d’une paix juste et durable, dans la continuité des discussions de Genève et du plan américain et d’une concertation étroite avec nos partenaires européens" a précisé l'Elysée. Ils "feront également le point sur le travail engagé sur les garanties de sécurité dans le cadre de la coalition des volontaires", ajoute la présidence. 08:20 - Il y de "bonnes chances" de trouver un accord de paix avance Donald Trump Il y a "de bonnes chances" de parvenir à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie a déclaré Donald Trump depuis la cabine d'Air Force One, dans la nuit de dimanche à lundi. "Je pense que la Russie aimerait que cela se termine, et je pense que l'Ukraine, je sais que l'Ukraine aimerait que cela se termine", a-t-il ajouté à l'issue des négociations auxquelles il n'a pas pas pris personnellement part. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a lui évoqué des discussions "productives", tout en concédant qu'il "reste encore du travail" : "C'est délicat. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'éléments en jeu et il est évident qu'une autre partie doit être prise en compte dans l'équation et cela continuera plus tard cette semaine quand M. Witkoff se rendra à Moscou", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Quant au chef des négociateurs ukrainiens, Roustem Oumerov, il a décrit des discussions "productives et réussies".

En savoir plus sur le plan de paix en Ukraine

Les négociations sur la paix en Ukraine sont entrées dans une nouvelle phase. Jeudi 20 novembre, l'Ukraine a reçu un "projet de plan" de la part des Etats-Unis concernant un accord de paix en 28 ans élaboré avec la Russie. En réponse à la proposition américaine, Volodymyr Zelensky avait annoncé être "prêt à travailler de manière constructive avec la partie américaine et nos partenaires en Europe et dans le monde entier afin de parvenir à la paix", a enfin ajouté la présidence. Le plan en question contient toutefois des mesures correspondants à des exigences de Vladimir Poutine et contraires aux conditions sine qua non de l'Ukraine. Parmi elles : la reconnaissance de nombreuses conquêtes de la Russie en Ukraine sur environ 20% du territoire, une réduction de la taille de l'armée ukrainienne de moitié et l'abandon de ses armes à longue portée.

L'Ukraine et les Etats-Unis ont discuté du plan de paix lors de pourparlers organisés à Genève, en Suisse, entre Ukrainiens, Américains et Européens le dimanche 23 novembre. La Maison Blanche a évoqué des échanges "constructifs, concentrés sur l’objectif et respectueux, insistant sur l’engagement commun de parvenir à une paix juste et durable" à l'issue de la rencontre. Les deux pays "ont réaffirmé que tout futur accord devra pleinement respecter la souveraineté de l’Ukraine" et "ont élaboré un cadre de paix actualisé et amélioré", a ajouté Washington. De son côté, Volodymyr Zelensky a salué des avancées et "des étapes importantes", mais estime que "pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus".

Les Européens s'alignent sur la position de l'Ukraine, mais ils ont également élaboré une contre-proposition basée sur le plan américain en 28 points en le reprenant article par article pour modifier et supprimer les mesures nécessaires pour rendre le texte acceptables à leurs yeux. Ni l'Ukraine, ni les Etats-Unis n'ont réagi à cette contre-proposition. Si plusieurs mesures restent similaires, la contre-proposition européenne pose trois grandes différences.

1. Le plafonnement de l'armée ukrainienne

Il s'agit de l'article 6 du plan de paix. Alors que la proposition américaine dispose que "les forces armées ukrainiennes seront limitées à 600.000 militaires", la contre-proposition européenne élève le plafonds "à 800 000 hommes", mais précise que cette limite sera valable uniquement "en temps de paix". Un ajout pensé pour prévenir de futures invasions ou agression de la part de la Russie ou d'autres pays et permettre à l'Ukraine de se défendre avec tous les moyens nécessaires.

2. L'intégration de l'Ukraine à l'Otan

La Russie s'oppose fermement à l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Otan, une exigence à laquelle s'est plié le plan de paix américaine qui prévoit à l'article 7 que "l'Ukraine accepte d'inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra pas l'Otan, et [que] l'Otan accepte d'inclure dans ses statuts une disposition spécifiant que l'Ukraine ne sera pas intégrée à l'avenir". Un texte qui exclue définitivement tout rapprochement entre le pays et l'alliance occidentale. L'Europe ne fait pas de l'intégration de l'Ukraine dans l'Otan une condition nécessaire à la paix, mais elle ne ferme pas définitivement la porte à ce scénario. "L'adhésion de l'Ukraine à l'Otan dépend d'un consensus entre les membres de l'Otan, consensus qui n'existe pas", écrit et rappelle les alliés européens de l'Ukraine. Une formulation qui n'oppose pas de réponse négative ferme à l'Ukraine, mais prendre suffisamment de précautions pour rassurer la Russie.

3. Le reconnaissance des territoires occupés par la Russie

C'est l'un des gros points du plan de paix : la répartition des territoires ukrainiens occupés par les forces russes. L'Ukraine tient à conserver ses frontières d'avant l'invasion et donc à garder les régions occupées, tandis que la Russie revendique l'annexion de ces territoires et exige de pouvoir les reconnaître comme étant russes. Le plan américaine s'aligne sur la position russe avec l'article 21 du plan : "La Crimée, Lougansk et Donetsk seront reconnues comme des régions russes de facto, y compris par les États-Unis. Kherson et Zaporijjia seront gelées le long de la ligne de contact, ce qui signifiera une reconnaissance de facto le long de cette ligne. La Russie renoncera aux autres territoires qu'elle contrôle en dehors des cinq régions. Les forces ukrainiennes se retireront de la partie de la région de Donetsk qu'elles contrôlent actuellement, qui sera ensuite utilisée pour créer une zone tampon."

De son côté, la proposition européenne se montre plus ouverte aux négociations. Elle n'exige pas un retour fidèle à la situation d'avant-guerre, mais n'accord pas aussi facilement les territoires occupés à la Russie. "L'Ukraine s'engage à ne pas recouvrer son territoire souverain occupé par la force militaire. Les négociations sur les échanges territoriaux débuteront le long de la ligne de contact", prévoit le texte. Une mesure qui peut étonner puisque l'Ukraine soutient depuis le début de la grève qu'elle n'abandonnera pas ses territoires.