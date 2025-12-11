Guerre en Ukraine : Trump prêt à lâcher Kiev ? Un dernier appel musclé avec Macron et les Européens

Donald Trump pourrait refuser de participer à la prochaine réunion prévue par les dirigeants européens, ce week-end, au sujet de l'Ukraine. Le président américain n'a pas été tendre lors de son dernier échange avec les ténors du Vieux continent.

L'essentiel Comme promis par Volodymyr Zelensky hier, l’Ukraine a remis mercredi aux Etats-Unis sa version mise à jour du plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie, ont confirmé à l’AFP deux responsables ukrainiens proches du dossier. Rappelons que Washington avait réduit un premier plan de 28 à 20 points, la question territoriale restant en suspens.

Cette dernière version "tient compte de la vision ukrainienne, c'est une proposition plus poussée pour une solution adéquate à des questions problématiques", a indiqué un autre responsable ukrainien. Elle comprend trois piliers : un accord-cadre de 20 points, un item sur les questions de sécurité et un dernier sur la reconstruction post-guerre de l'Ukraine.

Donald Trump, lui, a dit mercredi avoir eu des "mots assez forts" pendant son entretien plus tôt avec le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz.

Le président américain a ajouté que les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l’Ukraine ce week-end mais a indiqué que la participation américaine n’était pas acquise. "Avant d’aller à une réunion, il y a des choses que nous voulons savoir", a-t-il déclaré à la Maison-Blanche. "Nous allons prendre une décision" à propos de cette réunion, "nous ne voulons pas perdre notre temps", a-t-il poursuivi, faisant planer le doute sur l'apport de Washington dans la suite des négociations.

Rappelons que sur le terrain, Kiev fait face à une aide militaire en forte baisse en cette fin d'année 2025. Elle pourrait atteindre son plus bas niveau cette année, selon l’institut de recherche allemand Kiel Institute. Les Européens ne sont pas parvenus à compenser le désengagement de Washington.

08:42 - "Parfois il faut laisser les gens se battre jusqu'au bout", dit Trump Le président américain Donald Trump a déclaré ce mercredi 10 décembre que les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l'Ukraine ce week-end mais a indiqué que la participation américaine n'était pas acquise, "nous ne voulons pas perdre notre temps", assure-t-il. Il a également dit avoir eu des "mots assez forts" pendant son entretien plus tôt avec le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. "Nous allons prendre une décision" à propos de cette réunion, a expliqué le président américain. "Parfois il faut laisser les gens se battre jusqu'au bout, et parfois pas", a-t-il conclu.

Les négociations sur la paix en Ukraine sont entrées dans une nouvelle phase. Jeudi 20 novembre, l'Ukraine a reçu un "projet de plan" de la part des Etats-Unis concernant un accord de paix en 28 ans élaboré avec la Russie. En réponse à la proposition américaine, Volodymyr Zelensky avait annoncé être "prêt à travailler de manière constructive avec la partie américaine et nos partenaires en Europe et dans le monde entier afin de parvenir à la paix", a enfin ajouté la présidence. Le plan en question contient toutefois des mesures correspondants à des exigences de Vladimir Poutine et contraires aux conditions sine qua non de l'Ukraine. Parmi elles : la reconnaissance de nombreuses conquêtes de la Russie en Ukraine sur environ 20% du territoire, une réduction de la taille de l'armée ukrainienne de moitié et l'abandon de ses armes à longue portée.

L'Ukraine et les Etats-Unis ont discuté du plan de paix lors de pourparlers organisés à Genève, en Suisse, entre Ukrainiens, Américains et Européens le dimanche 23 novembre. La Maison Blanche a évoqué des échanges "constructifs, concentrés sur l’objectif et respectueux, insistant sur l’engagement commun de parvenir à une paix juste et durable" à l'issue de la rencontre. Les deux pays "ont réaffirmé que tout futur accord devra pleinement respecter la souveraineté de l’Ukraine" et "ont élaboré un cadre de paix actualisé et amélioré", a ajouté Washington. De son côté, Volodymyr Zelensky a salué des avancées et "des étapes importantes", mais estime que "pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus".

Les Européens s'alignent sur la position de l'Ukraine, mais ils ont également élaboré une contre-proposition basée sur le plan américain en 28 points en le reprenant article par article pour modifier et supprimer les mesures nécessaires pour rendre le texte acceptables à leurs yeux. Ni l'Ukraine, ni les Etats-Unis n'ont réagi à cette contre-proposition. Si plusieurs mesures restent similaires, la contre-proposition européenne pose trois grandes différences.

1. Le plafonnement de l'armée ukrainienne

Il s'agit de l'article 6 du plan de paix. Alors que la proposition américaine dispose que "les forces armées ukrainiennes seront limitées à 600.000 militaires", la contre-proposition européenne élève le plafonds "à 800 000 hommes", mais précise que cette limite sera valable uniquement "en temps de paix". Un ajout pensé pour prévenir de futures invasions ou agression de la part de la Russie ou d'autres pays et permettre à l'Ukraine de se défendre avec tous les moyens nécessaires.

2. L'intégration de l'Ukraine à l'Otan

La Russie s'oppose fermement à l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Otan, une exigence à laquelle s'est plié le plan de paix américaine qui prévoit à l'article 7 que "l'Ukraine accepte d'inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra pas l'Otan, et [que] l'Otan accepte d'inclure dans ses statuts une disposition spécifiant que l'Ukraine ne sera pas intégrée à l'avenir". Un texte qui exclue définitivement tout rapprochement entre le pays et l'alliance occidentale. L'Europe ne fait pas de l'intégration de l'Ukraine dans l'Otan une condition nécessaire à la paix, mais elle ne ferme pas définitivement la porte à ce scénario. "L'adhésion de l'Ukraine à l'Otan dépend d'un consensus entre les membres de l'Otan, consensus qui n'existe pas", écrit et rappelle les alliés européens de l'Ukraine. Une formulation qui n'oppose pas de réponse négative ferme à l'Ukraine, mais prendre suffisamment de précautions pour rassurer la Russie.

3. Le reconnaissance des territoires occupés par la Russie

C'est l'un des gros points du plan de paix : la répartition des territoires ukrainiens occupés par les forces russes. L'Ukraine tient à conserver ses frontières d'avant l'invasion et donc à garder les régions occupées, tandis que la Russie revendique l'annexion de ces territoires et exige de pouvoir les reconnaître comme étant russes. Le plan américaine s'aligne sur la position russe avec l'article 21 du plan : "La Crimée, Lougansk et Donetsk seront reconnues comme des régions russes de facto, y compris par les États-Unis. Kherson et Zaporijjia seront gelées le long de la ligne de contact, ce qui signifiera une reconnaissance de facto le long de cette ligne. La Russie renoncera aux autres territoires qu'elle contrôle en dehors des cinq régions. Les forces ukrainiennes se retireront de la partie de la région de Donetsk qu'elles contrôlent actuellement, qui sera ensuite utilisée pour créer une zone tampon."

De son côté, la proposition européenne se montre plus ouverte aux négociations. Elle n'exige pas un retour fidèle à la situation d'avant-guerre, mais n'accord pas aussi facilement les territoires occupés à la Russie. "L'Ukraine s'engage à ne pas recouvrer son territoire souverain occupé par la force militaire. Les négociations sur les échanges territoriaux débuteront le long de la ligne de contact", prévoit le texte. Une mesure qui peut étonner puisque l'Ukraine soutient depuis le début de la grève qu'elle n'abandonnera pas ses territoires.