Tirs à Washington : deux militaires dans un état critique, le suspect rapatrié d'Afghanistan en 2021

Un homme a ouvert le feu mercredi sur des soldats de la Garde nationale, à Washington, près de la Maison-Blanche. Rahmanullah Lakanwal, 29 ans, ayant travaillé avec l'armée américaine et la CIA en Afghanistan est le principal suspect.

Mercredi 26 novembre, peu après 14 heures, au cœur de la capitale Washington et à quelques pas de la Maison Blanche, deux soldats de la Garde nationale ont été visés par des coups de feu. Les deux militaires touchés sont "grièvement blessés" et le tireur présumé est lui aussi "sévèrement blessé", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, qualifiant l'auteur d'"animal" qui "paierait très cher" son acte. Peu après les faits, il a demandé le déploiement de 500 militaires supplémentaires à Washington D.C.

Le New York Times a révélé hier le haut niveau de menaces qui entourait la présence de ces militaires dans les villes. Selon des directives internes distribuées aux troupes de Washington, les commandants avaient en effet averti d’un "environnement de menaces accru". "Cette tragédie souligne les graves risques engendrés par le déploiement de troupes sur le territoire national à des fins politiques. L’escalade de la militarisation de nos villes ne fera qu’exposer davantage de soldats au danger", déplore Common Defense, un groupe de défense des droits des anciens combattants, par voie de communiqué.

Alors qu'ils avaient été annoncés morts un peu plus tôt par le gouverneur de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, les deux militaires blessés au cours de la fusillade mercredi soir sont toujours vivants. Au cours d'une conférence de presse, le directeur du FBI, Kash Patel, et la maire de Washington, Muriel Bowser, ont tous les deux évoqué des soldats blessés et "dans un état critique". Ils sont actuellement hospitalisés dans un hôpital local, ont-ils indiqué. Le directeur du FBI a fait savoir que la fusillade à Washington allait être traitée comme "une agression contre des agents fédéraux". "Puisqu'il s'agit d'une agression contre des agents fédéraux des forces de l'ordre, elle sera traitée comme telle au niveau fédéral." La piste terroriste semble donc pour le moment écartée.

Rahmanullah Lakanwal, père de famille de 29 ans

L'homme suspecté d'avoir tiré sur deux soldats de la Garde nationale, à Washington, est un immigré afghan, rapatrié lors du retrait des troupes américaines d’Afghanistan en 2021 dans le cadre du programme "Operation Allie Welcome". Selon différentes sources policières citées par CNN, il semblerait qu'il ait pris pour cible les gardes lorsqu'il s'est approché d'eux. D'après ces sources, le suspect n'avait aucun document d'identité lors de son arrestation. Outre le fait qu'il soit gravement blessé, il semblerait que le suspect soit par ailleurs peu coopératif avec les forces de l'ordre, apprend-on.

Rahmanullah Lakanwal, 29 ans, a travaillé avec l’armée américaine et la CIA en Afghanistan d'après plusieurs médias américains. Originaire de la province de Khost, Rahmanullah Lakanwal se serait installé à Bellingham, dans l’État de Washington, sur la côte ouest, avec sa femme et ses cinq garçons, avant de migrer vers la cote est avec une demande d'asile potentiellement déposée en décembre 2024.

"Dans le sillage du retrait désastreux d'Afghanistan par Joe Biden, l'administration Biden a justifié d'emmener le tireur présumé aux États-Unis en septembre 2021 en raison de son travail passé avec le gouvernement américain, y compris la CIA, en tant que membre d'une force partenaire à Kandahar", a déclaré John Ratcliffe, directeur de la CIA, à Fox News. Un proche du suspect indique auprès de Fox News que ce dernier a été stationné sur une base à Kandahar, deuxième ville d’Afghanistan la plus peuplée après Kaboul.

"C’est nous qui étions visés par les talibans en Afghanistan", a déclaré ce proche à NBC News. "Je n’arrive pas à croire qu’il ait pu faire une chose pareille (...) Je ne sais pas ce qu'il s'est passé", dit-il. "Sur la base des meilleures informations disponibles, le ministère de la Sécurité intérieure est convaincu que le suspect en détention est un étranger entré dans notre pays depuis l’Afghanistan", martèle Donald Trump.