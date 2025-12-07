Bénin : ce que l'on sait de la tentative de coup d'État dimanche

Des soldats ont annoncé à la télévision publique du Bénin qu'ils s'emparaient du pouvoir. Une tentative de coup d'État ratée, assure le gouvernement.

Le Bénin est passé près d'un coup d'État. Dimanche matin, huit soldats sont apparus à la télévision publique et ont déclaré s'emparer du pouvoir. Armés de fusils d'assaut, ils ont déclaré appartenir au "Comité militaire pour la refondation" (CMR). Les militaires ont également annoncé la destitution du président, Patrice Talon. C'est le Lieutenant-colonel Tigri Pascal qui serait le président du CMR.

Pourquoi un tel acte dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ? Les soldats ont justifié le putsch par la "dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin", la "négligence envers les soldats tombés au front et leurs familles laissées à leur sort", ainsi que par "des promotions injustes au détriment des plus méritants", rapporte TF1 info. Ils dénoncent également une remise en cause "déguisée des libertés fondamentales" par le gouvernement.

"Une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État"

Leur tentative de coup d'État a toutefois été rapidement arrêtée. Une source militaire a annoncé à l'AFP l'arrestation d'une douzaine de militaires, quelques heures après leur intervention télévisée. "Tout est sous contrôle. Ils n'ont pas réussi à prendre le domicile du chef de l'État et la présidence de la République. C'est une question de temps pour que tout rentre dans l'ordre. Le nettoyage suit bien son cours", a indiqué la source.

Dans la capitale économique, Cotonou, des coups de feu ont été entendus, et des soldats ont bloqué l'accès au palais présidentiel. Des chars ont également été vus en train de rouler vers le boulevard de la Marina, rapporte RFI.

Le ministre de l'Intérieur du Bénin, Alassane Seidou, s'est exprimé à la télévision nationale pour expliquer la situation aux citoyens. "Un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions", explique-t-il. "Face à cette situation, les Forces armées béninoises [...] sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations."