Australie : un lourd bilan humain lors d'une attaque à Sydney

Dix personnes sont mortes ce dimanche 14 décembre 2025 lors d'une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie. Les forces de l'ordre sont sur place. L'un des tireurs est mort, l'autre est dans un état critique.

L'essentiel Une fusillade a éclaté dimanche 14 décembre au soir [heure locale, dimanche matin en France] sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie.

La police locale a annoncé avoir interpellé dans un premier temps deux suspects et les avoir placés en garde à vue.

La police et les secours sont sur place et s’efforcent de sauver des vies, a réagi le Premier ministre australien Anthony Albanese.

12:38 - "La France exprime ses pensées pour les victimes", réagit Emmanuel Macron "La France exprime ses pensées pour les victimes, les blessés et leurs proches", écrit Emmanuel Macron sur le réseau social X. Il dénonce une "attaque terroriste antisémite" qui a frappé "des familles rassemblées pour célébrer Hanouka". "La France [...] partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite qui nous meurtrit tous, partout où elle frappe", a-t-il déclaré. 12:25 - "Nous ne pouvons pas laisser ces gens maléfiques diviser l'Australie", déclare Chris Minns Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a dénoncé lors de la conférence de presse : "une horrible nuit pour Sydney. [...] Nous ne pouvons pas laisser ces gens maléfiques diviser l'Australie", a-t-il déclaré. Il a aussi appelé à "laisser la police faire son travail". 12:15 - Un véhicule avec des "engins explosifs" localisé sur les lieux du drame Un véhicule avec des "engins explosifs" à l'intérieur a été localisé. D’après la police, un véhicule avec des "engins explosifs" à l'intérieur a été localisé. "L'enquête est encore en cours", a indiqué le chef de la police. Elle indique aussi que l’enquête est toujours en cours. 12:13 - Londres "adresse ses pensées et ses condoléances" aux victimes "Le Royaume-Uni adresse ses pensées et ses condoléances à toutes les personnes touchées par l'horrible attentat survenu sur la plage de Bondi", écrit Keir Starmer dans une publication publiée sur le réseau social X. 12:10 - La police parle d'acte "terroriste" Lors d’une conférence de presse, la police locale qualifie les événements ayant eu lieu à Sydney d'acte "terroriste". Le dernier bilan humain fait état d’au moins douze morts, toujours d'après la police australienne. Elle évoque aussi plusieurs dizaines de blessés. 12:02 - Un "acte de violence effroyable", dénonce le ministre australien de l'Intérieur "Je suis horrifié par les nouvelles qui nous parviennent de Bondi. Le Premier ministre est informé directement par toutes les agences de sécurité. Tous les Australiens se tiennent aux côtés des victimes et condamnent cet acte de violence effroyable", écrit sur le réseau social X le ministre australien de l'Intérieur Tony Burke.

Douze personnes sont mortes dimanche 14 décembre, à la suite de tirs sur la plage de Bondi à Sydney en Australie. Les forces de l'ordre sont encore sur place. Deux suspects ont été interpellés. "Toute personne présente sur place est priée de se mettre à l'abri", préviennent les forces de l'ordre. "À l'heure actuelle, on dénombre plusieurs dizaines de blessés supplémentaires, dont deux policiers", précisent les autorités.

Comme le souligne BFM, les commentaires sous la publication de la police australienne évoquent une attaque visant des personnes de confession juive qui étaient rassemblées pour la fête de Hanouka.

Chris Minns, le gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, a notamment déclaré que "les informations et les images provenant de Bondi ce soir sont profondément bouleversantes [...] La police et les services d'urgence sont sur place et le public doit suivre les conseils officiels", a-t-il dit.

"Deux tireurs vêtus de noir"

Un touriste d'origine britannique a déclaré ce dimanche à l'AFP, et dont les propos ont été repris par BFM, avoir vu "deux tireurs vêtus de noir" sur la célèbre plage de Bondi à Sydney. Les autorités ont rapporté qu'il y avait plusieurs blessés après que des coups de feu ont été entendus.

Deux suspects ont ensuite été interpellés. "Il y a eu une fusillade, deux tireurs vêtus de noir et armés de fusils semi-automatiques", a informé Timothy Brant-Coles, l'un des témoins de la scène. Il a ajouté qu'il avait vu plusieurs personnes blessées par balle depuis ce lieu touristique très fréquenté.