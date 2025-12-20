Ce que l'on sait des frappes américaines en Syrie contre le groupe État islamique

Les États-Unis ont déclaré, vendredi 19 décembre, avoir lancé une opération en Syrie contre le groupe État islamique. "Nous frappons très fort", a notamment affirmé Donald Trump.

De "très lourdes représailles", selon Donald Trump. Les États-Unis ont affirmé, vendredi 19 décembre, avoir lancé une opération visant le groupe État islamique en Syrie. L'armée américaine a frappé, au total, "plus de 70 cibles". Cette opération avait pour objectif d'"éliminer des combattants du groupe État islamique, des infrastructures et des sites d'armement", a déclaré le patron du Pentagone, Pete Hegseth. "Nous frappons très fort contre des bastions de l'EI", a également souligné Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Le chef du Pentagone a aussi parlé d'une "réponse directe" et d'une "déclaration de vengeance". Deux militaires américains et un interprète ont été tués, il y a près d'une semaine, lors d'une attaque en Syrie, attribuée au groupe État islamique. "Nous riposterons", avait d'ailleurs affirmé Donald Trump après la mort de ces trois personnes. "Aujourd'hui, nous avons traqué et tué des ennemis. Beaucoup d'ennemis. Et nous allons continuer", a assuré le patron du Pentagone.

Une opération "massive" des États-Unis en Syrie

Depuis l'attaque de samedi dernier, l'armée américaine et leurs forces alliées "ont mené 10 opérations en Syrie et en Iraq, aboutissant à la mort ou au placement en détention de 23 terroristes", a indiqué le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Cette opération "massive" contre le groupe État islamique sur le sol syrien a été menée dans le désert situé près de la ville de Homs ainsi que dans plusieurs zones rurales à proximité de Deir ez-Zor et Raqqa.

"Plus de 100 munitions de précision" ont été employées par l'armée américaine contre des positions du groupe État islamique. Le ministère syrien des Affaires étrangères s'est exprimé. Le gouvernement syrien a réitéré son solide engagement à combattre l'EI et à s'assurer qu'il ne bénéficie d'aucun refuge sur le territoire syrien", a-t-il déclaré.