Deux policiers tués dans une explosion en Russie après un général, deux drames liés ?

Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 décembre. Deux policiers sont morts à Moscou, [Russie], tués dans une explosion. L'incident est survenu dans une rue voisine de celle où un général russe a été tué, la veille.

Une nouvelle explosion a eu lieu à Moscou dans la nuit de mardi 23 à mercredi 24 décembre 2025, rapporte RFI. Deux agents de la police routière russe ont été tués dans la capitale russe dans une explosion qui a retenti au moment où les deux agents tentaient d'arrêter une personne suspecte, a affirmé le Comité d'enquête russe dans un communiqué.

Un engin explosif a été mis en marche au moment où les policiers se sont approchés de cette personne qui se trouvait près de leur véhicule de service, selon la même source. Deux policiers ont succombé à leurs blessures, est-il aussi écrit dans le communiqué. Une autre personne, non loin des agents de police, a trouvé la mort dans l'explosion. Une enquête pour attentat à la vie des membres des forces de l'ordre et trafic d'explosifs a été ouverte.

Comme l'indique BFMTV, l'incident a eu lieu dans la rue Eletskaïa, dans le sud de Moscou. La zone a été balisée par un important dispositif policier. Les images diffusées par les télévisions russes et les personnes sur place interrogées évoquent une explosion survenue vers 1 h 30 locales [23 h 30 à Paris mardi].

Une autre explosion dans une rue proche

Dans une rue voisine, une autre explosion a eu lieu lundi 23 décembre et a tué un haut gradé de l'armée russe. L'engin avait été placé sous la voiture de ce militaire russe. Le général Fanil Sarvarov dirigeait le département de la formation opérationnelle au sein de l'état-major des forces russes.La zone a été balisée par un important dispositif policier, selon les images diffusées par les télévisions russes.

Comme le souligne La Dépêche, depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022, plusieurs généraux russes, des responsables locaux et des personnalités publiques soutenant cette offensive ont péri dans des explosions en Russie ou dans la partie occupée de l'Ukraine. Kiev les a parfois revendiquées.