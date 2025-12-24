Rivière atmosphérique à Los Angeles : pourquoi ce phénomène pourrait tout ravager et gâcher Noël en Californie ?

D'intenses pluies sont attendues en Californie jusqu'à la fin de la semaine, faisant craindre de dangereuses inondations pour le réveillon de Noël. Des ordres d'évacuation ont même été émis par les autorités.

La Californie en alerte… Mardi 23 décembre 2025, des ordres d'évacuation ont été émis par les autorités de Los Angeles. En effet, des pluies torrentielles sont attendues sur une grande partie de la Californie, comme le rapporte Le Figaro.

Des inondations dangereuses pourraient être provoquées par les pluies pour le réveillon de Noël. Ce phénomène se manifeste par un énorme couloir de pluie dans le ciel californien, un couloir aussi appelé "rivière atmosphérique". Il est ainsi appelé car ce couloir transporte de la vapeur d'eau conservée dans les tropiques et qui s'abat sur le sud de la Californie depuis et ce jusqu'à la fin de la semaine. "C'est une tempête de Noël très dangereuse", ont alerté les services météorologiques américains [NWS].

Ils ont aussi prévenu que le phénomène peut entraîner jusqu'à plus de 25 centimètres de pluie par endroits. "Entre mercredi soir et vendredi, de nombreuses régions seront probablement touchées par d'importantes inondations, des éboulements et des coulées de boue, en particulier dans les zones montagneuses et les routes traversant des canyons", a détaillé mardi un expert du NWS.

Plusieurs centaines de foyers évacués

En raison des menaces, la police de Los Angeles a annoncé que plus de 200 foyers avaient été placés sous ordres d'évacuation. De plus, de vastes zones de la ville californienne sont sous préavis d'évacuation.

L'an dernier, les célèbres quartiers de Pacific Palisades et de Malibu avaient été ravagés par des incendies dévastateurs. Aujourd'hui, ils sont particulièrement surveillés. Les autorités craignent des glissements de terrain en raison des fortes précipitations.

Le vent pourrait aussi s'inviter. Des coupures de courant, des routes bloquées ou encore des arbres tombés sur la chaussée sont à craindre. Les autorités locales ont demandé aux personnes voyageant au cours des périodes de fêtes de faire preuve d'une "extrême prudence".