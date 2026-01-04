Cilia Flores : qui est la femme de Nicolás Maduro, Première dame capturée et emmenée avec lui aux États-Unis

Cilia Flores est l'épouse de Nicolás Maduro. Elle a été capturée par les États-Unis en même temps que son mari, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026 à Caracas. Son rôle ne s'arrête pas à celui de Première dame.

Pourquoi les États-Unis ont-ils aussi capturé l'épouse de Nicolás Maduro ? Cilia Flores n'est pas simplement la Première dame du Venezuela. Son implication dans la politique de Nicolás Maduro mais aussi de son prédécesseur, Hugo Chávez, est importante et de longue date. Elle est née le 15 octobre 1958 à Tinaquillo, au nord du Venezuela. Issue d'un milieu modeste, elle fait des études de droit et devient avocate.

Sa première apparition dans l'espace médiatique date de 1992. Elle représente Hugo Chávez, alors poursuivi pour sa tentative de coup d'État. Cilia Flores rejoint alors le mouvement bolivarien révolutionnaire 200, qui rassemble les révolutionnaires autour d'Hugo Chávez. Elle fait ensuite partie du Parti socialiste unifié du Venezuela, avec lequel Chávez a finalement remporté l'élection présidentielle de 1998.

Proche du pouvoir, elle fréquente déjà Nicolás Maduro quand elle obtient un siège à l'Assemblée nationale, puis sa présidence en 2006. Cilia Flores devient ensuite la procureure générale du Venezuela en 2012, qu'elle abandonnera finalement à la mort d'Hugo Chávez, et donc à l'accession au pouvoir de Maduro en mars 2013. Le couple se marie d'ailleurs quelques mois plus tard, en juillet 2013.

Une politicienne derrière le régime autoritaire

Mais elle ne s'éloigne pas du pouvoir politique pour autant. Désormais Première dame, elle rejoint l'Assemblée nationale constituante, qui a été créée pour contourner le Parlement. Elle participe donc à la mise en place d'un régime autoritaire et répressif, rapporte La Dépêche. Cilia Flores est une "politicienne rusée et discrète qui détient désormais une grande partie du pouvoir de la fonction de son mari, exigeant des briefings importants même devant le président et négociant personnellement avec des émissaires étrangers, des députés rivaux et d'autres", expliquent ses proches à Reuters.

Des controverses liées à la drogue

Benjamine d'une famille de six frères et sœurs, elle se retrouve liée au trafic de drogue en 2015. Deux de ses neveux sont arrêtés par la DEA à Haïti et sont condamnés à 18 ans de prison à New York pour conspiration en vue d'importer de la cocaïne aux États-Unis. Ils ont finalement été libérés en 2022 lors d'un échange de prisonniers.

Elle est désormais, elle aussi, accusée d'avoir soutenu le trafic de drogue vers les États-Unis, aux côtés de son mari. Loin d'être la simple épouse du président, Cilia Flores a réellement participé à la politique du Venezuela depuis une trentaine d'années.