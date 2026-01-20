"Conseil de paix" : on sait ce que Trump veut en faire, et il est très en colère

Le Conseil de paix créé par Donald Trump devait initialement superviser la reconstruction de Gaza. Il semble qu'il vise désormais davantage à remplacer... l'ONU ! En quoi consiste cette nouvelle instance ?

Après le Venezuela et le Groenland, c'est à l'Organisation des Nations unies (ONU) que Donald Trump semble vouloir s'attaquer. Le président américain a invité plusieurs pays à rejoindre un "Conseil de paix" qu'il compte bien entendu présider lui-même. Cette nouvelle instance, initialement chargée de superviser la reconstruction de Gaza, est finalement présentée aux pays conviés à la rejoindre comme "une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime, et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits" selon la charte obtenue par l'AFP.

Des missions qui incombent déjà à l'ONU, mais ne sont pas remplies à en croire Donald Trump. La chef d'Etat critique les "approches et institutions qui ont trop souvent échoué" des Nations unies dans un préambule de huit pages envoyé aux pays invités à siéger au "Conseil de paix".

Poutine est invité, Macron décline et Trump s'énerve

La liste des invités s'avère assez longue. La France, l'Allemagne, le Canada, l'Italie, la Hongrie, l'Albanie, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie, l'Inde ou encore le Maroc ont été conviés à devenir membres, de même que la Russie. Le Moscou et Washington ayant confirmé l'invitation adressé au Kremlin. Pour l'heure, rares sont les pays et dirigeants à avoir donné une réponse. Ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron qui estime, selon son entourage, que cette initiative "soulève des questions majeures, en particulier quant au respect des principes et de la structure des Nations unies, qui ne sauraient en aucun cas être remis en cause". Le président français a donc refusé l'invitation américaine et provoqué l'ire de son homologue américain.

Le chef de l'Etat est aussitôt passé du statut d'invité à celui de l'homme à qui on fait une faveur "parce qu'il va bientôt quitter ses fonctions" selon les mots de Donald Trump. Le ton du milliardaire a ensuite basculé dans la menace visant à contraindre le président français à rejoindre le "Conseil de paix" : "S'il se montre hostile, j'imposerai des droits de douane de 200 % sur ses vins et ses champagnes et il nous rejoindra. Mais il n'est pas obligé".

Des déclarations qui n'ont pas plu au gouvernement français. "Comme nous l’avons toujours souligné les menaces tarifaires pour influencer notre politique étrangère sont inacceptables et inefficaces", a réagi l'entourage du chef de l'Etat. "C'est une menace inadmissible, d'une brutalité inouïe et évidemment, qui ne peut pas rester sans réaction non seulement de la part de la France mais de la part de l'Union européenne toute entière", a réagi la ministre de l'Agriculture Annie Genevard sur TF1.

Un "Conseil de paix" présidé à vie par Donald Trump ?

La France pourrait ne pas être la seule à décliner l'invitation de Donald Trump. Il semble y avoir peu de chances pour que le maître du Kremlin souhaite participer à un ONU gouverné par un président américaine tout-puissant. Car selon la charte, le locataire de la Maison-Blanche sera le "premier président du Conseil de paix" et ses pouvoirs s'annoncent très étendus : il sera le seul à pouvoir inviter d'autres membres à l'intégrer et pourra virer qui lui chante, à moins d'un "veto par une majorité des deux tiers des États membres".

Outre cela, Donald Trump disposera, semble-t-il, d'un mandat à durée indéterminée puisqu'il ne pourra être remplacé qu'en cas de "démission volontaire" ou d'"incapacité" constatée par l'unanimité du conseil exécutif de l'organisation. Il pourra aussi "désigner un successeur" à "tout moment". Les pouvoirs du président du "Conseil de paix" comprendraient également un droit de veto sur les décisions qui y seront prises et avoir la main sur l'agenda de l'instance.

Un ticket d'entrée à un milliard de dollars

Les pays qui accepteraient de rejoindre le "Conseil de paix", disposeraient d'un mandat de trois ans maximum, avec une possibilité de renouvellement par Donald Trump. La charte précise toutefois que "ce mandat de trois ans ne s'applique pas aux États membres qui versent plus d'un milliard de dollars comptant au Conseil de paix au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la charte". Un montant qui risque d'être un frein supplémentaire pour certains pays, même s'il ne dissuade pas tout le monde. Le roi du Maroc a d'ores et déjà fait savoir qu'il rejoindra le conseil comme "membre fondateur", rapporte Le Figaro. À noter que selon la charte, il suffirait de la signature de "trois États" pour que le Conseil de paix voit officiellement le jour.