Groenland : "Quand je vais leur parler, ils seront contents", Trump ne lâche rien et charge encore Macron

Un an après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est longuement exprimé mardi soir en conférence de presse. L'occasion d'évoquer une nouvelle fois le Groenland et de s'attaquer à Emmanuel Macron.

Donald Trump persiste et signe. Un an jour pour jour après son investiture, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, avait promis la venue d'un "invité très spécial" ce mardi dans la salle de conférence de presse. Alors que les journalistes se pressaient et s'entassaient entre les quatre murs, c'est sans grande surprise que Donald Trump est finalement apparu pour faire le bilan de son incroyable première année de mandat.

Le président américain s'est dans un premier temps longuement attardé sur sa politique intérieure, et plus particulièrement sur l'un de ses dossiers fétiches, à savoir : sa répression de l'immigration aux États-Unis. À l'appui, les photos de quelque 100 "délinquants" arrêtés par ses forces de l'ordre dans le Minnesota et "mis en prison dans les pays d'où ils venaient car ces pays nous respectent", a-t-il tenu à souligner.

Les "choses vont s'arranger" sur le Groenland

À l'issue d'une prise de parole particulièrement longue, Donald Trump a finalement répondu aux questions des journalistes. Très vite, la question du Groenland est revenue sur la table. Le président américain a réitéré son ambition d'acquérir le territoire autonome danois. "Vous allez voir jusqu'où je peux aller", a-t-il même prévenu, presque mystérieux.

Et Donald Trump d'ajouter sur ce point : "Je pars pour Davos ce soir, comme vous le savez, nous avons beaucoup de réunions qui sont prévues sur le Groenland et je pense que les choses vont s'arranger." Un journaliste a toutefois remarqué que "les Groenlandais ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas faire partie des États-Unis". Pas suffisant pour faire flancher Donald Trump qui a alors argué : "Mais quand je vais leur parler, ils seront contents."

Macron "n'est plus là pour très longtemps"

Alors que Donald Trump a divulgué ce mardi sur Truth Social un "message privé" d'Emmanuel Macron évoquant sa volonté d'organiser un sommet du G7 à Paris jeudi 22 janvier, le président américain n'a pas échappé aux questions sur ce point-là. "Non, je n'irai pas. Emmanuel n'y sera pas longtemps. C'est un ami à moi, c'est quelqu'un de bien", a déclaré Donald Trump, avant de lâcher : "Mais il n'est plus là pour très longtemps. Je veux avoir des réunions avec des gens qui sont réellement impliqués."

Enfin, interrogé sur l'Otan et le fait qu'il pourrait faire capoter l'alliance transatlantique pour avoir le Groenland, Donald Trump a affirmé que "personne n'a fait plus pour l'Otan" que lui. "Nous allons faire en sorte que l'Otan soit très contente et que nous aussi nous soyons contents. [...] Nous en avons besoin pour la sécurité mondiale." Peu après, Donald Trump n'a toutefois pas manqué de souligner que l'Otan est "plus forte" depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche et, qu'on le veuille ou non, elle n'est "pas très forte" sans les États-Unis.