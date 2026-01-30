Trump veut arrêter Obama : nouvelle dérive de la Maison-Blanche à partir d'une fake news

En pleine tourmente après la mort d'un manifestant à Minneapolis, Donald Trump s'en est vivement pris à Barack Obama, n'hésitant pas à... réclamer son "arrestation".

La mort d'Alex Pretti, abattu à Minneapolis par les agents fédéraux de l'immigration, donne du fil à retordre à l'administration Trump. Plusieurs anciens présidents américains, habituellement peu loquaces sur l'actualité du moment, sont sortis de leur réserve. Bill Clinton, Joe Biden, mais aussi Barack Obama, tous ont exhorté les Américains à protéger leurs libertés civiles.

Ainsi, dans un message commun, Barack et Michelle Obama ont estimé que les violences meurtrières devraient "servir d'avertissement à chaque Américain, sans distinction d'appartenance politique, car nombre de nos valeurs fondamentales en tant que nation sont de plus en plus menacées". Et les Obama de remarquer : "Plutôt que d'essayer d'imposer un semblant de discipline et de responsabilité aux agents qu'ils ont déployés, le président et les responsables de l'administration actuelle semblent désireux d'aggraver la situation, tout en offrant des explications publiques sur les fusillades de M. Pretti et de Renee Good qui ne sont étayées par aucune enquête sérieuse — et qui semblent être directement contredites par les preuves vidéo".

Les accusations extravagantes de Trump contre Obama

Des propos que Donald Trump n'a, sans surprise, guère goûtés. Sur son réseau Truth Social, le président américain a réagi dans une salve de messages nocturnes pour le moins décousue. Il a ainsi publié, pêle-mêle, près d'une soixantaine de posts en près d'une heure. Dans ceux-ci, il n'a notamment pas manqué de relayer différentes fake news, à commencer par celle selon laquelle la Chine, l'Iran, l'Italie, Merrill Lynch, la CIA, le FBI et d'autres avaient tous collaboré avec Obama afin d'"installer Biden comme une marionnette" à la Maison-Blanche, relaie le HuffPost.

Donald Trump a également ressorti une vieille vidéo dans laquelle il était question de "trahison" de la part de Barack Obama. L'ex-président aurait, selon lui, "été pris en flagrant délit de tentative de truquer les élections". Pointant l'implication de Joe Biden, d'Hillary Clinton ou encore de l'ex-directeur du FBI James Comey, Donald Trump a estimé que Barack Obama était "le chef de file". "C'est évident, il est coupable. C'est de la trahison, c'est tout ce qu'on peut imaginer", a-t-il lancé. À noter qu'à ce jour, aucune preuve n'a jamais pu être apportée pour étayer ces accusations. Pas suffisant en tout cas pour empêcher Donald Trump d'appeler à : "ARRÊTEZ OBAMA MAINTENANT".