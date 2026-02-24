La Chine transforme le sable du désert en terre fertile en 10 ans, c'est redoutablement efficace

En seulement 15 ans, la Chine a totalement transformé le désert en terre fertile. Les scientifiques qui en sont à l'origine ont utilisé une technique redoutable.

Les désert sont sans doute les zones les plus hostiles de la Terre. L'absence de sources d'eau et les températures extrêmes y compliquent durablement le développement de la vie, qu'elle soit humaine ou biologique. Pourtant, ces espaces ne sont plus en marge du monde : riches en ressources naturelles (pétrole, gaz, uranium, or), ils sont aujourd'hui pleinement intégrés aux circuits de la mondialisation.

Compte tenu des enjeux d'extractions minières, le défi de la mise en valeur de ces terres arides est immense. Sur ce terrain, la Chine vient de franchir une étape cruciale grâce à une innovation scientifique majeure, comme le précise une étude très poussée, publiée par l'académie des Sciences chinoise, qui vient actualiser un long travail plus ancien d'une équipe de chercheurs.

Dans la région du Taklamakan (Xinjiang), au nord-ouest de la Chine, une équipe de l'Académie chinoise des sciences a mis au point un dispositif ingénieux pour stabiliser les dunes. Le problème majeur du désert est la mobilité du sable : sous l'effet du vent, les sols s'envolent, empêchant toute culture durable. Pour contrer ce phénomène, les chercheurs utilisent des microbes cultivés en laboratoire. Ces micro-organismes agissent comme une "colle" biologique, liant les grains de sable entre eux pour former une couche compacte, stable et mince à la surface du sol.

© 123RF

Les premiers résultats observés sur les damiers de protection du désert chinois sont impressionnants. En seulement 10 à 16 mois, une fine pellicule vivante, appelée croûte biologique, se forme à la surface du sable traité. Cette barrière naturelle s'est révélée redoutablement efficace pour résister aux tempêtes de poussière saisonnières.

L'objectif des académiciens est clair : constituer une base de sol solide. Cette stabilité permet aux plantes de s'enraciner durablement sans avoir besoin d'être replantées après chaque coup de vent. Le sable ainsi "aggloméré" devient un substrat idéal pour la plantation d'arbustes et de graminées.

Grâce à cette technique, la Chine réussit la prouesse de transformer, en quelques mois selon l'étude - des étendues arides en terres potentiellement fertiles. La "croûte" agit comme un véritable liant qui maintient la structure du sol tout en empêchant les espèces envahissantes non souhaitées de s'installer de manière anarchique. Toutefois, le défi reste de taille : pour que ce processus transforme durablement le paysage, ces écosystèmes fragiles doivent bénéficier d'une protection et d'un suivi à long terme afin de garantir leur survie face aux assauts du climat.