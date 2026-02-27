Vers une guerre entre l'Iran et les États-Unis ? Les indices d'une intervention imminente se multiplient

Une nouvelle guerre en les États-Unis et l'Iran est-elle sur le point d'éclater ? Les indices confirmant un tel scénario se multiplient ces dernières heures...

Depuis des semaines, la tension est plus que palpable entre les États-Unis et l'Iran. Mais ces dernières heures, tout pourrait bien s'être accéléré. En témoigne ce courriel envoyé au personnel de l'ambassade américaine en Israël. Il invite ceux qui le souhaitent à quitter le pays et affirme qu'une frappe contre l'Iran est possible. Ceux qui veulent partir "devraient le faire AUJOURD'HUI", indique à CNN une source ayant eu accès au message.

D'après le média, l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, aurait toutefois tempéré ce courriel auprès du personnel de l'ambassade, assurant qu'il n'y a "aucune raison de paniquer". Ce courriel ne serait qu'un "excès de prudence", selon ses mots. Mike Huckabee a argué que le vendredi il pouvait y avoir une plus forte demande de vols au départ d'Israël. Il a néanmoins invité le personnel à opter pour n'importe quelle destination depuis laquelle il pourrait ensuite rallier Washington.

La France et le Royaume-Uni emboîtent le pas aux États-Unis

Plus tôt dans la journée de ce vendredi 27 février, l'ambassade américaine a par ailleurs donné au personnel non essentiel le feu vert pour quitter le pays. Une possible frappe sur l'Iran était déjà évoquée. Sur son site web, elle a d'ailleurs indiqué que le personnel non essentiel ainsi que leurs proches avaient été autorisés par le département d'État à quitter le pays. En cause, "des risques pour la sécurité", était-il avancé.

En parallèle, d'autres pays comme le Royaume-Uni et la France ont également pris des décisions similaires ce vendredi. Londres a ainsi annoncé le retrait temporaire de son personnel en Iran et dit avoir opté pour un fonctionnement à distance de l'ambassade. De son côté, Paris a exhorté ses ressortissants à éviter de se rendre en Israël et en Cisjordanie occupée, évoquant également la situation en Iran. Des avertissements qui interviennent alors que le groupe aéronaval du porte-avions américain Gerald Ford doit arriver dans le nord d'Israël.

"Des options militaires potentielles en Iran"

Cette arrivée vient compléter l'armada menée "par le porte-avions Abraham Lincoln" au Moyen-Orient et annoncée fin janvier par Donald Trump. Rappelons que Washington et Téhéran mènent une série de négociations pour tenter de trouver un nouvel accord nucléaire. Négociations sur lesquelles la présence militaire américaine au Moyen-Orient espère peser... "Le temps est compté" assurait ainsi Donald Trump, le 28 janvier sur Truth Social, annonçant qu'"une immense armada se dirige[ait] vers l'Iran" avec "puissance, enthousiasme et détermination".

Toujours selon CNN, ce vendredi, tandis que les négociations se poursuivaient officiellement à distance entre les deux pays, en coulisses, le commandant du Commandement central américain, l'amiral Brad Cooper, aurait indiqué à Donald Trump "des options militaires potentielles en Iran".