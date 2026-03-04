Navire iranien coulé par Trump : les spectaculaires images d'un fait de guerre rarissime

Le secrétaire américain à la Défense a affirmé, mercredi 4 mars, qu'un tir de sous-marin américain avait coulé un navire iranien dans l'océan Indien. Un fait inédit depuis la Seconde Guerre mondiale.

C'est une attaque jamais vue depuis plus de 80 ans. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire américain à la Défense, Peter Hegseth, a affirmé, mercredi 4 mars, qu'un sous-marin américain avait coulé, mardi, un navire iranien dans l'océan Indien.

"Hier dans l'océan Indien (...) un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de quoi, il a été coulé par une torpille", a déclaré Pete Hegseth, au Pentagone, ajoutant que cette frappe du genre n'avait plus été réitérée par une torpille américaine depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'attaque américaine sur le navire iranien a fait 87 morts

Le chef d'état-major, le général Dan Caine, a confirmé, aux côtés du secrétaire à la Défense, que "pour la première fois depuis 1945, un sous-marin d'attaque rapide de la marine des États-Unis a coulé un navire combattant ennemi en utilisant une seule torpille Mark 48, à effet immédiat, envoyant le navire de guerre au fond de l'océan". Le département de la Défense américain a partagé une vidéo sur X montrant le moment exact où la frégate est touchée par la torpille, ainsi que l'explosion qui en a résulté à bord.

Avant cela, c'est la marine sri-lankaise qui avait révélé le naufrage au large de ses côtes de la frégate iranienne Dena. Selon BFMTV, le ministre des Affaires étrangères de l'île et des responsables de l'armée ont fait état de 87 morts et près de 150 personnes portées disparues. De plus, 32 marins ont été secourus. Ces derniers ont raconté avoir entendu comme une explosion lors de l'attaque américaine.

"Nous avons détruit plus de 20 navires de guerre iraniens", indique le chef d'État-major américain.

Tôt dans la journée de mercredi, la frégate iranienne avait lancé un appel de détresse avant que, moins d'une heure plus tard, un navire arrive sur la zone, située à environ 40 kilomètres au sud du port méridional de Galle. Le navire avait complètement sombré, ne laissant qu'une nappe d'hydrocarbures, lorsque les bâtiments de la marine sri-lankaise sont arrivés sur les lieux.

"Nous avons détruit plus de 20 navires de guerre iraniens, dont, en plus de la frégate en dehors de la zone (océan Indien), un sous-marin, et neutralisé, pour l'instant, la principale présence navale iranienne dans cette région", a précisé le chef d'État-major, Dan Caine.

La marine et l'armée de l'air sri-lankaises ont indiqué qu'elles ne diffuseraient aucune image des opérations de secours, ces dernières concernant les forces d'un autre pays, rapporte TF1 Info.