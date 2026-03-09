Maison de Rihanna ciblée par des coups de feu : qui est la suspecte arrêtée ?

Ce dimanche 8 mars, la maison de la star mondiale Rihanna a été la ciblée par des coups de feux sur sa maison. Des informations ont été dévoilées sur le profil de la suspecte.

Sueurs froides pour Rihanna et ses millions de fans. Ce dimanche 8 mars, la résidence de la star mondiale à Beverly Hills a été la cible de plusieurs coups de feu. La chanteuse se trouvait à l'intérieur avec son compagnon A$AP Rocky et leurs trois enfants au moment de l'attaque, comme le rapportent les médias américains.

Le quartier ultra-sécurisé de Beverly Hills, réputé pour son calme et son exclusivité, a été le théâtre d'une scène de violence assez rare ce week-end. Le domicile de l'artiste a été touché par plusieurs projectiles après qu'une femme a ouvert le feu, rapporte le Los Angeles Times. L'enquête progresse rapidement concernant le profil de la personne ayant fait usage de son arme. La police de Los Angeles (LAPD) a interpellé une suspecte, âgée d'une trentaine d'années, alors qu'elle tentait de prendre la fuite après les tirs. Lors de son arrestation, les forces de l'ordre ont saisi un fusil d'assaut ainsi que sept douilles percutées, selon des précisions du New York Times.

D'après les premiers éléments rapportés par la chaîne locale KTLA, la suspecte aurait tiré depuis son véhicule en direction de la propriété. Le bilan matériel est significatif : une balle a transpercé l'un des murs de la demeure de style colonial, et plusieurs impacts ont été relevés sur le portail principal, comme le confirme Los Angeles Times.

Un passif de harcèlement inquiétant

Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, selon Jonathan de Vera, porte-parole du LAPD. Si Rihanna ne s'est pas encore exprimée publiquement, les autorités cherchent toujours à déterminer les motivations exactes de l'assaillante, dont l'identité n'a pas encore été révélée.

Ce n'est pas la première fois que la sécurité de la star est compromise. En 2018, un homme nommé Eduardo Leon s'était introduit par effraction dans l'une de ses anciennes propriétés de Los Angeles. Il était resté douze heures dans la villa avant d'être découvert par une assistante. À l'époque, la procureure du comté, Jackie Lacey, avait souligné la persistance des menaces de harcèlement visant la chanteuse, un fléau qui semble malheureusement se répéter avec cette nouvelle attaque armée.