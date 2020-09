Joe Biden : son avance dans les sondages se réduit, est-il en train de perdre l'élection ?

Grand favori des sondages au début de la campagne, Joe Biden marque le pas à deux mois du scrutin. Le contexte des violences qui règnent aux Etats-Unis semble profiter à Donald Trump.

Sommaire Biographie de Joe Biden

Joe Biden est-il en train de perdre l'élection ? A deux mois du vote, l'issue de ce scrutin particulièrement brûlant est plus que jamais indécise, alors que Donald Trump, que l'on disait moribond dans les sondages suite à sa gestion décriée de la crise du Covid-19, est en train de se refaire. Le contexte a changé. La crise épidémique ne focalise plus 100% du paysage médiatique, bousculé par une actualité qui va également peser lourd le 3 novembre prochain. Plusieurs Etats sont le théâtre d'affrontements quotidiens mêlant police, émeutiers et milices armées, qui mettent des centres-villes entiers à feu et à sang en marge de protestations légitimes sur les violences policières visant trop souvent, encore, la communauté afro-américaine.

A Portland, l'une des villes où la contestation est la plus vive, l'ultragauche, très présente dans le coeur écolo de l'Oregon, provoque de tels débordements que Joe Biden a été contraint de hausser d'un ton qui n'est pas le sien sur le sujet, lui qui justement pris le pari de rester très mesuré, à l'opposé d'un Donald Trump constamment vindicatif. "Protester n'est pas provoquer des émeutes ; protester n'est pas piller ; protester n'est pas incendier. C'est purement et simplement se mettre hors la loi. Et ceux qui font cela doivent être poursuivis", déclarait-il le 31 août dernier à Pittsburgh.

"L'amour" des policiers pour Donald Trump

Pendant ce temps, le président actuel se frotte les mains et en profite pour s'affirmer comme le seul capable du maintien de l'ordre aux Etats-Unis. La sécurité reste l'un des arguments de campagne les plus féroces : un sondage du Democracy Institute pour le Sunday Express affirmait fin août dernier qu'une majorité des sondés, à hauteur de 37%, citaient ce domaine comme étant leur priorité. Ce même sondage donne même Donald Trump gagnant avec 3 points d'avance. Dans ce contexte, Joe Biden ne laisse plus aucune opportunité passer.

Ce jeudi à Kenosha, dans le Wisconsin, l'ancien vice-président de Barack Obama a rencontré la famille de Jacob Blake, l'homme noir criblé de sept balles dans le dos par un policier blanc. Il s'est même entretenu par téléphone avec ce dernier, actuellement hospitalisé et paralysée des pieds à la taille. Conscient que le temps presse et plus emphatique que jamais, Joe Biden a fustigé l'attitude du président sortant, condamnant selon lui sa manipulation des manifestations et des émeutes pour dissimuler sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Donald Trump, également en déplacement à Kenosha cette semaine, n'a pas rencontré la famille Blake, justifiant ce choix par la présence de leurs avocats. Pendant que Biden promettait de se "battre pour l'égalité raciale, l'équité à tous les niveaux", Trump était accueilli chaleureusement par le shérif de la ville, David Beth, qui a fait part de "l'amour" des forces de l'ordre pour le président-candidat.

Joe Biden est un homme d'Etat américain né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Il a occupé pendant 36 ans ans le poste de sénateur du Delaware, de 1973 à 2009, avant d'entrée dans la lumière en devenant le vice-président de Barack Obama. Il restera à ce poste pendant les deux mandats du 44e président des Etats-Unis, jusqu'en 2017. De confession catholique et d'origine modeste, Joe Biden étudie l'histoire et les sciences politiques dans le Delaware, où sa famille s'est installée. Il poursuit ses études de droit à New York et devient juriste.

Agé aujourd'hui de 77 ans, il débute sa carrière en politique en 1970, lorsqu'il devient élu au conseil du comté de New Castle avant, deux ans plus tard, de devenir sénateur. Il décide de se présenter à la primaire démocrate de 2020 en vue de la présidentielle face, notamment, à Bernie Sanders. Ce dernier, issu de l'aile gauche du parti, débute fort et Joe Biden essuie plusieurs déconvenues, avant de rééquilibrer les débats grâce aux soutiens nombreux des candidats de l'aile centriste. La pandémie de coronavirus aura raison de la candidature de Bernie Sanders, qui abandonnera la course.

Côté familial, le candidat à l'élection présidentielle de 2020 a connu plusieurs moments dramatiques. Après avoir rencontré sa femme Neilia Hunter très jeune, à l'université, le couple donnera naissance à trois enfants. En 1972, ces derniers et son épouse sont victimes d'un grave accident de la route, provoquant la mort de sa fille Naomi Christina, treize mois, et de Neilia Hunter, âgée de 30 ans. Le démocrate se retrouve avec ses deux fils, Beau, décédé en 2015 des suites d'un cancer au cerveau, et Hunter, qu'il éduque seul, jusqu'à son remariage avec Jill Tracy Jacobs en 1977 et avec qui il partage encore sa vie aujourd'hui. Le couple a donné naissance à une fille, Ashley, née en 1981.