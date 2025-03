Macron en couple avec une actrice, la rumeur évoquée sérieusement avec l'intéressée par la presse

La folle rumeur prête au président français Emmanuel Macron une relation avec l'actrice iranienne Golshifteh Farahani.

La folle rumeur. Le président de la République Emmanuel Macron en couple avec l'actrice iranienne Golshifteh Farahani ? Propagée à l'été 2024 sur les réseaux sociaux, elle lui prête "une relation avec un homme politique français". Toutefois, les hommes politiques français sont nombreux, et il paraît bien difficile d'identifier un prospect. Mais tout s'est accéléré avec la publication d'une interview du Point, ce jeudi 20 mars.

Dans les colonnes du journal, l'actrice est interrogée un peu plus en profondeur sur cette fameuse rumeur, la liant au chef de l'Etat. Et si certains pouvait s'attendre à un démenti franc et clair de la part de l'iranienne, ce n'est pas vraiment le cas. La formule "l'incarnation de la France" qui peut difficilement ne pas être associée à Emmanuel Macron rajoute encore un peu plus de doute sur cette pseudo histoire d'amour. Selon la principale intéressée "il manquait peut-être une histoire d'amour et les gens l'ont créée...", indique-t-elle.

"Je ne peux pas imaginer un homme politique avec une femme vraiment heureuse"

Mais elle ne dément pas formellement la rumeur : "les rumeurs, il faut les laisser passer. Justes ou pas justes, ce sont des rumeurs. C'est comme des vagues qui viennent et passent (...) Je crois que, de toute façon, ce pays (la France) est lié à l'amour", abonde-t-elle, comme pour instaurer encore un peu plus d'incertitude. Elle préfère s'en amuser : "C'est important mais c'est des rumeurs, c'est drôle de réaliser comment les vagues arrivent…", poursuit-elle, toujours dans Le Point.

Cet entretien fut aussi l'occasion pour elle de dresser un constat des relations amoureuses des hommes politiques en règle générale. "Le problème de notre monde, c'est que, justement, les dirigeants de ce monde ont oublié d'être, de vivre. Comment peuvent-ils rendre un pays heureux ? Je ne peux pas imaginer un homme politique avec une femme vraiment heureuse…", lâche-t-elle. "En Iran, on dit que si ton voisin est malheureux, tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux", confie-t-elle.

De son côté, le Palais de l'Elysée n'a pas souhaité répondre aux sollicitations du média Politico sur le sujet. Pour rappel, Golshifteh Farahani n'en est pas à son coup d'essai en termes de confessions intimes. Elle avait déjà déclaré "adorer être amoureuse" et "observer les rumeurs sur sa vie privée" auprès du magazine ELLE, et se demandait même pourquoi les "hommes français" ne "lâchent pas" leur femme "même s'ils sont follement amoureux de quelqu'un d'autre", cette fois-ci chez Paris Match.