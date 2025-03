Le pape François se prépare à une nouvelle vie, la maladie l'oblige à un renoncement majeur

Le pape François est retourné au Vatican après la fin de sa longue hospitalisation, mais son état de santé et des prescriptions médicales l'empêchent de mener la même vie qu'avant.

Le pape François a regagné sa résidence de Saint-Marthe après une hospitalisation de 37 jours, la plus longue de son pontificat. Le Saint-Père a quitté l'hôpital le dimanche 23 mars, après des améliorations significatives de sa santé face à la pneumonie polymicrobienne bilatérale qui l'a sérieusement affaibli. Mais sa sortie de l'hôpital Gemelli de Rome n'est pas synonyme d'un rétablissement complet du souverain pontife qui reste hospitalisé à domicile et a entamé une convalescence d'au moins deux mois avec son infirmier personnel.

"La pneumonie est un problème grave même chez une personne jeune et en bonne santé. Chez une personne de plus de 85 ans, cela peut même conduire à la mort", rappelle Francesco Vaia, membre de l'Autorité nationale pour les droits des personnes handicapées en Italie, auprès d'Il Corriere della Sera. La maladie et le traitement pour la soigner n'ont pas laissé le pape François indemne.

A sa sortie, le souverain pontife est apparu publiquement avec des sondes lui permettant de s'oxygéner. Des accessoires qui accompagneront souvent le Saint-Père à l'avenir : "Il va falloir s'habituer à le voir avec des sondes d'alimentation. Mais c'est une condition normale pour un homme de presque 90 ans. Il y a beaucoup de personnes âgées de cet âge qui [...] portent des tubes et sont branchées à l'oxygène", souligne Francesco Vaia.

L'oxygénation à haut débit dont a bénéficié le pape François après ses crises respiratoires aiguës à l'hôpital ont "causé des difficultés" que ce soit en terme de respiration ou d'élocution. Lesquelles ont pu être observées à la sortie du Saint-Père de l'hôpital. "Le pape devra se soumettre à des exercices respiratoires et [...] récupérer son tonus musculaire", prévient l'ancien membre du ministère de la Santé italien au Corriere della Sera. Autre objectif du souverain pontife : "réapprendre à parler" selon un des cardinaux les plus proches de lui à l'AFP.

Le pape François limité dans ses fonctions

Le pape François ne va donc pas reprendre ses fonctions de si tôt, d'autant qu'il doit autant que possible "éviter le contact avec des groupes de personnes qui peuvent être un vecteur de nouvelles infections", a insisté Sergio Alfieri, chef de l'équipe médicale qui a soigné le pape François auprès du Pélerin. Les visites officielles ont ainsi été annulées ou maintenues mais avec le cardinal Pietro Parolin. De même aucun déplacement du pape, en Italie ou ailleurs, n'est maintenu au programme.

Si la rééducation permettra au pape François d'"à nouveau faire beaucoup de chose" selon Francesco Vaia, le souverain pontife devra toujours composer avec une fragilité et un handicap supplémentaire, lui qui ne se déplaçait déjà plus qu'en fauteuil roulant depuis 2023. Son état de santé va inévitablement l'empêcher de réaliser certaines tâches, dont certaines directement liées à sa fonction papale comme "prendre des engagements lourds" ou "faire de longs voyages".

Le Saint-Père va devoir privilégier un "mode de vie sain", mais aussi limiter les cause de stress et peut-être réduire la quantité de travail. Des prescriptions médicales qui vont d'entraver l'exercice à la tête de l'Eglise ces prochaines semaines et peut-être au-delà... Le Vatican ne l'a pas confirmé, mais il semble fort probable que le pape François manque les célébrations de la semaine Sainte précédant Pâques, la plus importante des fêtes chrétiennes. Ce serait la deuxième fois que sa santé fragile tiendrait le pape François à l'écart des célébrations pascales.