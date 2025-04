"Elle l'a affronté en coulisses" : comment Madonna et Elton John ont fait la paix après les insultes

Depuis vingt ans, Elton John et Madonna étaient en froid. Ils ont finalement fait la paix ce week-end, comme l'a révélé la chanteuse.

"Nous avons enfin enterré la hache de guerre !" Tels sont les mots de Madonna en commentaire d'une photo publiée lundi sur Instagram sur laquelle la chanteuse apparaît aux côtés d'Elton John. Les deux artistes s'enlacent, preuve ultime de la fin de leur querelle débutée il y a... plus de vingt ans ! En 2004, le chanteur britannique avait en effet accusé Madonna de tricherie lors de la remise du prix de l'auteur-compositeur classique de la cérémonie des Q Awards. "Madonna, meilleur spectacle ? Va te faire foutre", avait-il lâché, estimant que l'artiste faisait du "playback".

En 2012, Elton John s'en était à nouveau pris à la chanteuse. Il affirmait cette fois-ci que sa tournée était un "désastre". "Si Madonna avait un peu de bon sens, elle [...] se serait tenue à l'écart de la danse, aurait été une grande chanteuse pop et aurait fait de grands disques pop, ce qu'elle fait brillamment. Mais non, elle ressemble à une putain de strip-teaseuse de foire", avait-il lâché. Des propos qui avaient bien entendu profondément touché la chanteuse. Mais ce week-end, alors qu'Elton John se produisait sur le Saturday Night Live (SNL), Madonna a décidé de prendre les choses en main.

"Je devais aller dans les coulisses et l'affronter"

"Je me suis souvenu quand j'étais au lycée, je suis sortie de la maison un soir pour voir Elton se produire en live à Detroit ! C'était une performance inoubliable qui m'a aidé à comprendre le pouvoir transformateur de la musique", explique-t-elle dans son post Instagram, assurant que le voir jouer avait "changé le cours de [s]a vie". C'est d'ailleurs son admiration pour lui qui a rendu les propos de l'artiste britannique à son encontre encore plus violents. "Au fil des décennies, ça m'a fait mal de savoir que quelqu'un que j'admirais tellement partageait publiquement son dégoût pour moi en tant qu'artiste. Je ne le comprenais pas."

Alors, quand elle a appris qu'il serait l'invité musical du Saturday Night Live ce week-end, Madonna a décidé de sauter sur l'occasion et de s'y rendre. "Je devais aller dans les coulisses et l'affronter", explique-t-elle. Et de poursuivre : "Quand je l'ai rencontré, la première chose qu'il a dite était 'pardonnez-moi' et le mur entre nous est tombé." Insistant sur la puissance du pardon, Madonna révèle dans son message qu'au-delà de leur étreinte, une collaboration entre les deux artistes pourrait bien voir le jour. "Il m'a dit qu'il avait écrit une chanson pour moi et qu'il voulait collaborer", a-t-elle confié. Une annonce qui devrait, à coup sûr, mettre en joie les fans des deux stars planétaires.