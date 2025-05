P. Diddy accusé de trafic sexuel : quelles sont les autres stars qui pourraient être impliquées ?

Accusé d'avoir utilisé son empire musical pour couvrir un réseau d'exploitation sexuelle, P. Diddy comparaît dans un procès à partir de ce lundi 5 mai. L'affaire éclabousse stars et célébrités du show-business américain.

Un procès très médiatisé s'ouvre ce lundi 5 mai à New York : la star du hip-hop P. Diddy comparaît devant la justice américaine, accusé d'avoir utilisé son empire pour orchestrer un réseau de trafic sexuel violent et impitoyable.

L'affaire, déjà qualifiée de scandale majeur dans l'industrie du divertissement, suscite un vif émoi sur les réseaux sociaux. Comparée à celle de Harvey Weinstein, elle alimente rumeurs et controverses, et pourrait entraîner des répercussions importantes dans le monde artistique, plusieurs personnalités connues étant susceptibles d'être impliquées.

Des "white parties" avec Leonardo Dicaprio ou encore Donald Trump

L'une des pièces centrales du dossier concerne les soirées fastueuses organisées par Sean Combs. Connu pour avoir façonné son image de maître des festivités, l'homme d'affaires milliardaire s'était rendu célèbre avec ses fameuses "white parties", des événements exclusifs où le dress code imposait le blanc. Ces rassemblements luxueux attiraient une foule de célébrités issues de tous horizons, de la musique au cinéma, en passant par la politique. Des figures telles que Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Kim Kardashian, Aretha Franklin ou encore Donald Trump y ont été aperçues au fil des années.

À mesure que l'affaire prend de l'ampleur, certaines figures ayant côtoyé Sean Combs lors de ses fameuses soirées se retrouvent malgré elles sous le feu des projecteurs. Une ancienne photo datant de 1998, récemment remise en circulation, montre Leonardo DiCaprio souriant, vêtu de blanc, aux côtés de l'artiste, une cigarette à la main pendant que ce dernier tient une bouteille de champagne. Face aux spéculations, l'entourage de l'acteur a rapidement tenu à clarifier la situation. "Leonardo DiCaprio n'a aucun lien avec cette affaire", a indiqué une source proche citée par le Daily Mail. Elle précise que l'acteur n'a assisté qu'à quelques fêtes au début des années 2000, comme beaucoup d'autres célébrités à l'époque, et juge absurde toute tentative de l'associer à ces accusations sur la base de vieilles images floues.

Parmi les nombreuses personnalités associées de près ou de loin à Sean Combs, plusieurs noms reviennent régulièrement dans les discussions, dont Jennifer Lopez, ancienne compagne du producteur, ou encore l'acteur Ashton Kutcher, longtemps considéré comme un ami proche. L'attention s'est également portée sur un incident remontant à plusieurs années : une vive altercation entre Combs et Denzel Washington aurait eu lieu lors d'une de ses fameuses soirées. Selon un témoin cité par US Weekly, l'acteur et son épouse Pauletta auraient brusquement quitté les lieux après un échange tendu. "Denzel a crié : "Tu ne respectes personne"", rapporte cette source anonyme, évoquant une scène qui aurait eu lieu à l'aube, au terme d'une nuit agitée.

Jay-Z et P.Diddy accusés d'agression sexuelle sur une fille de 13 ans

L'affaire a pris une nouvelle dimension en décembre, lorsqu'une plainte au civil a mis en cause une autre figure majeure du hip-hop : Jay-Z. L'artiste et homme d'affaires, également connu pour son rôle central dans l'industrie du divertissement et son mariage avec la chanteuse Beyoncé, a été accusé d'avoir, aux côtés de Sean Combs, agressé sexuellement une adolescente de 13 ans lors d'une soirée remontant à l'an 2000. Identifié dans la plainte sous son nom civil, Shawn Carter, Jay-Z a fermement nié les faits et a répliqué en affirmant que l'avocat de la plaignante avait tenté de lui soutirer de l'argent avant le dépôt officiel de la plainte.

Parmi les éléments récemment exhumés par les internautes, une vidéo datant de 2009 a suscité un vif malaise. Intitulée "Les quarante-huit heures de Justin Bieber avec Diddy", elle montre le jeune chanteur, alors âgé de 15 ans, en compagnie du producteur. Dans une séquence devenue virale, Sean Combs lui offre une voiture de luxe, tout en déclarant : "On ne peut pas vraiment dire ce qu'on fait, mais c'est tout ce dont rêve un adolescent de 15 ans". Si la scène avait, à l'époque, été perçue comme anodine ou promotionnelle, elle est aujourd'hui réévaluée sous un prisme plus critique, plusieurs internautes soulignant le caractère inapproprié de certains propos et gestes compte tenu de l'âge du jeune artiste.