Salomé Saqué : qui est cette militante écologiste très dure avec Emmanuel Macron sur l'écologie ?

La journaliste et militante Salomé Saqué n'est pas tendre avec la politique menée par Emmanuel Macron sur l'écologie.

Ce mardi 13 mai, Emmanuel Macron est l'invité de Gilles Bouleau sur TF1 dans le cadre l'émission "Les défis de la France". Il sera interrogé par différents invités sur de multiples sujets nationaux et environnementaux dont certains pourraient être soumis à un référendum. Et le chef de l'Etat sera notamment interrogé par Salomé Saqué, journaliste engagée âgée de 30 ans. La jeune femme sera chargée de questionner le président de la République sur les thématiques environnementales.

Née le 10 mai 1995 à Lagny-sur-Marne, Salomé Saqué a grandi en Ardèche et présente un parcours universitaire sans accroc. Classe préparatoire littéraire, double licence en sciences politiques et en anglais, elle décide ensuite de partir en Erasmus à Madrid, où elle étudie le mouvement politique de gauche radicale Podemos pour lequel elle se passionne. Par la suite, elle intègre la rédaction du Monde diplomatique puis de France 24. En 2021, elle rejoint les rangs d'une nouvelle web TV - Blast - dans laquelle elle dirige la rubrique économique et réalise des émissions sur les inégalités de genre.

Salomé Saqué participe depuis à plusieurs émissions comme "C politique" ou "C ce soir" sur France 5, "28 minutes" sur Arte ou encore "Ça vous regarde" sur LCP. Sur France Info, elle présente pendant une saison "Un degré de conscience" puis "Comment s'indigner", sur France Culture. Des expériences qui forgent ses convictions et qui l'amènent à la rédaction de son premier ouvrage en 2023 - "Sois jeune et tais-toi" - dans lequel elle analyse l'état de la jeunesse en France. Avec plus de 50 000 exemplaires vendus et une réédition en format poche, c'est un premier succès éditorial pour la jeune femme qui ne s'est pas arrêtée là.

"Profondément convaincue que l'époque ne va cesser de s'assombrir"

Dès 2024, elle publie "Résister", un essai de 115 pages "contre l'extrême droite". Le livre rencontre un large succès et fait de l'essayiste la voix de la jeunesse de gauche écologiste. Elle écoule plus de 150 000 exemplaires et signe un deuxième succès retentissant. Aujourd'hui, elle n'hésite pas à dénoncer régulièrement le cyber-harcèlement dont elle est victime depuis plusieurs années, notamment en raison de ses prises de position.

Spécialiste du réchauffement climatique et passionnée par la thématique environnementale, Salomé Saqué l'est tout autant par la question épineuse et centrale des inégalités hommes-femmes. Ce mardi soir, elle devrait notamment aborder l'écologie avec le chef de l'Etat, Emmanuel Macron. Un sujet sur lequel elle estime qu'il n'est pas à la hauteur. "Il y a de la colère aujourd'hui, et de la déception. Au prochain vote, en cas de forte abstention, on va encore entendre que les jeunes sont irresponsables. On connaît cette dynamique. Mais ils sont nombreux à avoir la sensation que ça ne sert à rien de voter", disait-elle à Libération il y a quelques semaines. Et d'ajouter : "Une majorité de politiques ne veulent pas que l'écologie soit audible. Je dirais même qu'ils œuvrent contre l'écologie".

Dans une interview au média Vert, il y a quelques mois, elle dénonçait plus frontalement la politique du gouvernement sur l'environnement : "Elle fait plus que m'inquiéter, c'est un gros facteur de stress chez moi. C'est de voir que l'intégralité des observateurs sérieux aujourd'hui t'expliquent que cette politique n'est pas suffisante. Le Haut-Conseil pour le climat a dit qu'il faudrait faire trois fois plus que ce qu'on fait actuellement ; sur la rénovation thermique des logements, on est très loin de nos objectifs… Sur le constat de l'inaction climatique, à un moment, il faut être fou pour ne pas le voir".

Désormais végétarienne, hostile à l'idée de prendre l'avion, elle a également renoncé à son désir d'enfant. "Entre la montée des autoritarismes, l'effondrement écologique et la flambée des tensions internationales, je suis profondément convaincue que l'époque ne va cesser de s'assombrir", disait-elle dans les colonnes de Libération en janvier dernier.